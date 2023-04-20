Вчені виявили новий сигнал у людському мозку: працює краще, ніж комп'ютер

Модель людського мозку в руках дослідника. Фото: Shutterstock

Вчені виявили унікальну форму клітинного обміну повідомленнями, що відбувається в мозку людини, якої раніше не було. Відкриття натякає на те, що наш мозок може бути навіть більш потужною обчислювальною одиницею, ніж ми думали.

Про це пише ScienceAlert.

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Дослідження людського мозку

Видання повідомляє, що ще 2020 року вчені з інститутів Німеччини та Греції повідомили про механізм у зовнішніх клітинах кори головного мозку, який сам по собі виробляє новий "градуйований" сигнал, що може надати окремим нейронам інший спосіб виконання своїх логічних функцій.

Під час операції над хворими на епілепсію, було видалено деякі ділянки їхньої тканини, яку пізніше досліджували. Вчені, які проводили дослідження, вимірювали електричну активність цих ділянок та вивчали їхню структуру за допомогою флуоресцентної мікроскопії. Під час дослідження вони виявили, що деякі клітини в корі головного мозку використовують не лише звичайні іони натрію для передачі сигналів, але й іони кальцію.

Ця комбінація позитивно заряджених іонів викликала хвилі напруги, які ніколи раніше не спостерігалися, і називаються опосередкованими кальцієм дендритними потенціалами дії, або dCaAP.

Покращення роботи мозку

Так, пошук потенціалу дії, опосередкованого кальцієм, досить цікавий. Але моделювання того, як цей чутливий новий вид сигналу працює в корі головного мозку, виявило сюрприз.

Крім того, потрібна додаткова робота, щоб побачити, як dCaAP поводяться на всіх нейронах і в живій системі. Не кажучи вже про те, чи це людський привілей, чи подібні механізми розвинулися деінде у тваринному світі.

Однак дослідження ще не до кінця вивчене та потребує багатьох експериментів. Безсумнівно, що це вплине на подальші знання про людський мозок та відкриє шляхи до винайдення ліків для подолання багатьох хвороб, пов'язаних із нервовою системою.

Нагадаємо, що вчені розповіли, що за 2018 рік у світі понад 14 млн людей захворіли на цукровий діабет другого типу через незбалансоване харчування. Найбільше таких випадків зареєстрували у Європі та Центральній Азії.