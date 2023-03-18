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Лепестки, как стеклянные: японские ученые обнаружили уникальный вид орхидеи

18 марта 2023 15:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Орхидея
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Японские исследователи обнаружили новый вид орхидеи. Ее розово-белые цветы настолько нежные и хрупкие, что будто их соткали из стекла.

Об этом сообщает CNN.

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Подробности

Новый цветок является соседом популяций родственных видов орхидей, распространенных в Японии, на которые он очень похож. Его открытие является важным упоминанием о том, что неизвестные виды часто обитают прямо под нашим носом.

"Невероятное разнообразие семейства орхидных, Orchidaceae, действительно впечатляет, и новые открытия, такие как спирантес, усиливают необходимость изучения и защиты этих ботанических жемчужин", — сказал ведущий садовник коллекции орхидей Смитсоновских садов Джастин Кондрат.

Орхидеи этого рода — спиранты — называют "дамскими косами" за их сходство с волнистыми прядями волос. Они имеют центральный стебель, вокруг которого восходящей спиралью растут крохотные колокольчатые цветки, которые могут быть белыми, розовыми, фиолетовыми или желтыми.

В Евразии, Австралии и Америке, как правило, в умеренных или тропических регионах существует около 50 видов спирантес, и согласно исследованию, эти цветы известны в Японии в течение сотен лет.

Популяции новой орхидеи были обнаружены в префектуре Токио вблизи острова Хатидзо, что вдохновило вид на название Spiranthes hachijoensis.

Исследователи рассказали, что цвета цветков S. hachijoensis варьировались "от фиолетово-розового до белого", а лепестки имели длину от 0,1 до 0,2 дюйма (3-4 миллиметра).

Новый вид орхидеи

Новая орхидея имела меньшие цветы с более широкими основаниями и более прямыми центральными лепестками, чем другие виды Spiranthes. Кроме популяции Токио авторы исследования обнаружили S. hachijoensis в других местах.

"Мы были в восторге от того, что обнаружили новый вид Spiranthes. Это самая известная орхидея в Японии, которую лелеяли веками", — подчеркнул автор исследования Кендзи Суэцугу.

Новый вид орхидеи

Он отметил, что выявление новых видов растений в Японии необычное событие, поскольку национальная флора широко задокументирована и изучена.

Напомним, растительноядный зауропод, ходивший на территории современного Китая примерно 162 миллиона лет назад, имел самую длинную среди всех известных динозавров шею. Палеонтологи с помощью современных технологий смогли сделать новые выводы о строении его скелета.

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