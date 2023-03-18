Пелюстки, наче скляні: японські вчені виявили унікальний вид орхідеї
Японські дослідники виявили новий вид орхідеї. Її рожево-білі квіти настільки ніжні й крихкі, що ніби їх виткали зі скла.
Про це повідомляє CNN.
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Нова квітка є сусідом популяцій споріднених видів орхідей, поширених у Японії, на які вона дуже схожа. Її відкриття є важливим нагадуванням про те, що невідомі види часто живуть прямо під нашим носом.
"Неймовірне розмаїття сімейства орхідних, Orchidaceae, справді вражає, і нові відкриття, такі як спірантес, підсилюють необхідність вивчення та захисту цих ботанічних перлин", — сказав провідний садівник колекції орхідей Смітсонівських садів Джастін Кондрат.
Орхідеї цього роду — спіранти — називають "дамськими косами" за їх схожість з хвилястими пасмами волосся. Вони мають центральне стебло, навколо якого висхідною спіраллю ростуть крихітні дзвоникоподібні квіти, які можуть бути білими, рожевими, фіолетовими або жовтими.
У Євразії, Австралії та Америці, як правило, у помірних або тропічних регіонах, існує близько 50 видів спірантес, і згідно з дослідженням, ці квіти відомі в Японії протягом сотень років.
Популяції нової орхідеї були виявлені в префектурі Токіо поблизу острова Хатідзьо, що надихнуло вид на назву Spiranthes hachijoensis.
Дослідники розповіли, що кольори квіток S. hachijoensis варіювалися "від фіолетово-рожевого до білого", а пелюстки мали довжину від 0,1 до 0,2 дюйма (3-4 міліметри).
Нова орхідея мала менші квіти з ширшими основами та більш прямими центральними пелюстками, ніж інші види Spiranthes. Окрім популяції Токіо, автори дослідження виявили S. hachijoensis в інших місцях.
"Ми були в захваті від того, що виявили новий вид Spiranthes. Це найвідоміша орхідея в Японії, яку плекали століттями", — наголосив автор дослідження Кендзі Суецугу.
Він зазначив, що виявлення нових видів рослин у Японії є незвичною подією, оскільки національна флора широко задокументована та вивчена.
Нагадаємо, рослиноїдний зауропод, який ходив на території сучасного Китаю приблизно 162 мільйони років тому, мав найдовшу серед усіх відомих динозаврів шию. Палеонтологи за допомогою сучасних технологій змогли зробити нові висновки про будову його скелета.