Вчені хочуть підняти Мальдіви над рівнем моря: для чого це потрібно

Підняти Мальдіви допоможуть насипи та зведення на архіпелазі нових островів

Вчені висунули пропозицію підняти над рівнем моря Мальдіви приблизно на 6 метрів. Це потрібно для того, щоб захистити їх від можливих підтоплень через безперервне танення льодовикових мас.

Про це пише Eco-Business.

На думку вчених з Університету Східної Англії, це допоможе врятувати Мальдіви від цунамі та затоплень. Зараз близько 80% островів є всього на метр над морем — це робить їх особливо вразливими до кліматичних проблем.

Підняти Мальдіви допоможуть насипи та зведення на архіпелазі нових островів. Держава не зможе обійтися без такої реконструкції, як вважають науковці.

Для того, щоб підняти кожні 100 гектарів островів, потрібно інвестувати щонайменше 8 мільйонів доларів. Мальдіви налічують 1 196 островів, загальна площа яких становить близько 297 квадратних кілометрів.

"Звичайно, ці острови виглядатимуть зовсім не так, як ті красиві острови з пляжами, які ми бачимо в туристичних брошурах. Вони були б дуже міськими з багатьма висотними будинками, як це видно в Мале сьогодні",

— йдеться в пресрелізі Університету Східної Англії.

З точки зору застосування підходу основним необхідним ресурсом є пісок, який легко доступний на Мальдівах. За словами одного з вчених, запропонований підхід буде найефективнішим із найповільнішим підвищенням рівня моря, пов'язаним із сильною стабілізацією клімату.

Зауважимо, на Мальдівах вже створили новий острів, який назвали Хулхумале. Він збудований з морського піску.

Автори дослідження кажуть, що такі заходи вже зовсім незабаром знадобляться:

Маршалловим островам,

Тувалу,

Кирибаті та іншим острівним державам, які перебувають під загрозою зникнення.

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