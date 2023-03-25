Ученые обнародовали новые данные о происхождении COVID: какое животное могло быть первым носителем

Енотовидная собака

Новые генетические данные подтверждают теорию о том, что вызывающий COVID-19 вирус был получен людьми от животных. Ученые связывают его происхождение с енотовидными собаками.

Об этом сообщает BBC.

Результаты нового исследования

Команда ученых утверждает, что они получили "лучшие доказательства" по поводу того, как вирус, который вызывает COVID-19, впервые передался человеку.

Последний анализ указывает на определенный вид как вероятное животное происхождение вируса. Этот анализ базируется на данных, собранных три года назад на рынке дикой природы Хуанань в Ухане, который считается центром начальной вспышки болезни.

В первые дни 2020 Китайские центры контроля заболеваний (CDC) взяли образцы с рынка. Генетическую информацию, содержащуюся в этих образцах, недавно обнародовали на короткое время, и это позволило группе исследователей расшифровать их и указать на енотовидных собак как возможного "промежуточного хозяина", от которого болезнь передалась людям.

По данным ученых, ДНК енотовидных собак, диких млекопитающих, продававшихся живыми на рынке, были найдены в тех же местах, что и мазки с рынка, которые дали положительный результат на SARS CoV-2.

Мнение специалистов по новым данным

Ученые, которые исследовали вопрос происхождения коронавируса, считают, что этот новый анализ может быть ближе к пониманию того, как началась вспышка.

Полные генетические последовательности этих важных мазков с рынка были отмечены доктором Флоранс Дебарр, старшим научным сотрудником Института экологии и наук об окружающей среде в Париже.

Обнаружив и загрузив коды в генетическую базу данных под названием GISAID, где ученые делятся такой информацией, она и ее коллеги решили выяснить, какие виды соответствуют образцам, найденным в тех же местах, что и вирус. Выяснилось, что это енотовидная собака.

По словам профессора Эдди Холмса из Сиднейского университета, также участвовавшего в исследовании, это "лучшее доказательство, которое мы получим" относительно животного происхождения вируса.

"Мы никогда не найдем этого промежуточного [животного] хозяина — его уже нет", — сказал профессор Холмс.

В то же время он подчеркнул, что эти новые данные могут дать больше подсказок для дальнейшего расследования источника вспышки.

Значение новых данных

Ученые отмечают, что обнародованные данные генетического анализа все же не дают окончательного ответа на вопрос, как началась пандемия.

Однако полученные данные опровергают теорию, что возникновение коронавируса связано с утечкой из лаборатории.

"Это началось не в лаборатории, которая находится в 30 км. И нет ни одного фрагмента данных о любых ранних случаях в лаборатории", — подчеркнул профессор Холмс.

Напомним, ранее Палата представителей США одобрила единогласное решение требование о публичном разглашении информации о связи между Уханьским институтом вирусологии в Китае и пандемией COVID-19. Законопроект был направлен на рассмотрение американскому президенту Джо Байдену.

Как известно, с момента начала пандемии COVID-19 вопрос о том, возник ли вирус у животных, произошла ли утечка из китайской лаборатории, вызывает живой интерес у правительств и учреждений здравоохранения во всем мире. В феврале Министерство энергетики США оценило с "низкой степенью уверенности", что пандемия началась с утечки из лаборатории.

Также сообщалось, что часть американских разведывательных служб склоняется к тому, что причиной пандемии коронавируса стала утечка в одной из китайских лабораторий. Однако пока нет убедительных доказательств этой теории.