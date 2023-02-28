Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Походження COVID-19: вчені досі з'ясовують, як з'явився вірус arrow

Походження COVID-19: вчені досі з'ясовують, як з'явився вірус

28 лютого 2023 08:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Походження коронавірусу
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

З моменту початку пандемії COVID-19 питання про те, чи виник вірус у тварин, чи стався витік з китайської лабораторії, викликає живий інтерес у урядів та закладів охорони здоров'я у всьому світі. Нещодавно Міністерство енергетики США оцінило з "низькою мірою впевненості", що пандемія почалася з витоку з лабораторії.

Про це пише AP.

Читайте також:

Походження COVID-19

У повідомленні зазначається, що у 2021 році було опубліковано зведення розвідувального звіту, в якому говорилося, що чотири члени розвідувальної спільноти США з низьким ступенем впевненості вважали, що вірус був переданий від тварини до людини, а п'ятий з помірною впевненістю вважав, що перше зараження людини було з лабораторією.

Деякі вчені відкриті для теорії про витік з лабораторії, в той час, як інші продовжують вірити, що вірус походить від тварин і мутував, потрапляючи в людей, як це відбувалося в минулому з іншими вірусами. Експерти вважають, що справжнє походження пандемії може залишатися невідомим протягом багатьох років, якщо взагалі будь-коли буде встановлено.

Питання походження вірусу COVID-19 продовжує викликати багато суперечок та дискусій серед науковців та урядів у всьому світі. Попри оцінки різних агенцій та організацій, поки що ніхто не може точно встановити, як почалася ця пандемія. Важливо продовжувати дослідження та збирати дані, щоб розуміти, як віруси передаються і як їх можна запобігти майбутньому.

Нагадаємо, що у чотирьох областях України вже зафіксували новий штам коронавірусу "Кракен". Це було прогнозовано, адже цей підвид вірусу вже активно розповсюджується по всьому світу.

Так варіант Omicron XBB.1.5 виявили вже на території чотирьох областей: Сумської, де був перший пацієнт, Закарпатської, Тернопільської та Одеської. Зазначається, що такий розвиток події був прогнозований, адже кожна нова мутація коронавірусу SARS-CoV-2 витісняє попередню.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

08:46 У російському Туапсе горіла нафтобаза: що відомо

08:43 Казахстан спростив легалізацію в країні для російських лікарів і ІТшників

08:39 Путін готовий до переговорів із лідерами Німеччини та Франції, — Пєсков

08:30 Генерал Сирський оцінив ситуацію в Бахмуті: що він сказав

08:19 Ніяких мемів: у США заборонили користуватися застосунком TikTok з державних пристроїв

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:15 ​​​​​​​ЗСУ знищили уже майже 150 тисяч окупантів: Генштаб оприлюднив свіжі втрати рф

08:07 Українцям пояснили, як перевести виплату пенсій у Польщу: інструкція

08:01 ​​​​​​​Японія запровадила нові санкції проти рф: у списку працівники адміністрації путіна

08:00 У Криму понад 100 тисяч жителів залишились без води

07:59 Судовий позов у США: незгодні з планом Байдена зі списання студентських кредитів подали звертання

Новина з відео

20:30 УПЛ повертається: як дебютував Ротань з "Олександрією" проти "Металіста 1925"

Ексклюзив

20:04 У Києві повністю відновили відому багатоповерхівку, куди рік тому влучила ракета

Новина з відео

19:35 "Жорик погиб": окупанти скаржаться на катастрофічні втрати у Донецькій області

Ексклюзив

18:25 "Я попрощалася із життям": рік тому у висотку на Лобановського влучила російська ракета

Новина з відео

17:57 Іво Бобул опинився в епіцентрі сексистського скандалу: "Жінки змінилися, стали меркантильними"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:50 Поліцейські Одещини стали донорами крові для постраждалих жителів Херсона

Новина з відео

16:59 Гурт "Антитіла" виступив у Лондоні разом з музикантами U2

Новина з відео

15:45 Нова "гойда": Охлобистін розповів росіянкам, що вони — грибниці

Новина з відео

15:39 "Бумбокс" та Сергій Жадан презентували саундтрек до фільму "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва

Новина з відео

15:20 Бій за Крим пройде за новим сценарієм, — Гуменюк

Ексклюзив

06:00 Що далі? Кроки по відбудові України після війни

20:52 Удар у Мачулищах: блоха покусала гіганта

20:05 Рік російської пропаганди: як путінські наративи блокуються в Європі та ширяться в інших країнах

18:50 Наталія Приходько: Фонд Вадима Столара від початку війни надав допомоги вже на 271 млн гривень

Ексклюзив

18:25 "Я попрощалася із життям": рік тому у висотку на Лобановського влучила російська ракета

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:29 "Останнє" китайське попередження: що стоїть за мирними пропозиціями Піднебесної

08:00 Як корупція підживлює війну

Ексклюзив

06:00 Як економіка росії переживає санкції, та що буде далі

Ексклюзив

18:00 "Долучатимуться до всіх військових конфліктів": астрологиня спрогнозувала зміну влади у росії та США

12:00 Глибокого занепокоєння мало: Захід має розширити рамки військової допомоги

Актуальне по темі

None 28 Лютий 08:43

У російському Туапсе горіла нафтобаза: що відомо

None 28 Лютий 08:45

Казахстан спростив легалізацію в країні для російських лікарів і ІТшників

None 28 Лютий 08:40

Путін готовий до переговорів із лідерами Німеччини та Франції, — Пєсков

None 28 Лютий 08:46

Генерал Сирський оцінив ситуацію в Бахмуті: що він сказав

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB