Походження COVID-19: вчені досі з'ясовують, як з'явився вірус

Походження коронавірусу

З моменту початку пандемії COVID-19 питання про те, чи виник вірус у тварин, чи стався витік з китайської лабораторії, викликає живий інтерес у урядів та закладів охорони здоров'я у всьому світі. Нещодавно Міністерство енергетики США оцінило з "низькою мірою впевненості", що пандемія почалася з витоку з лабораторії.

Про це пише AP.

Походження COVID-19

У повідомленні зазначається, що у 2021 році було опубліковано зведення розвідувального звіту, в якому говорилося, що чотири члени розвідувальної спільноти США з низьким ступенем впевненості вважали, що вірус був переданий від тварини до людини, а п'ятий з помірною впевненістю вважав, що перше зараження людини було з лабораторією.

Деякі вчені відкриті для теорії про витік з лабораторії, в той час, як інші продовжують вірити, що вірус походить від тварин і мутував, потрапляючи в людей, як це відбувалося в минулому з іншими вірусами. Експерти вважають, що справжнє походження пандемії може залишатися невідомим протягом багатьох років, якщо взагалі будь-коли буде встановлено.

Питання походження вірусу COVID-19 продовжує викликати багато суперечок та дискусій серед науковців та урядів у всьому світі. Попри оцінки різних агенцій та організацій, поки що ніхто не може точно встановити, як почалася ця пандемія. Важливо продовжувати дослідження та збирати дані, щоб розуміти, як віруси передаються і як їх можна запобігти майбутньому.

Нагадаємо, що у чотирьох областях України вже зафіксували новий штам коронавірусу "Кракен". Це було прогнозовано, адже цей підвид вірусу вже активно розповсюджується по всьому світу.

Так варіант Omicron XBB.1.5 виявили вже на території чотирьох областей: Сумської, де був перший пацієнт, Закарпатської, Тернопільської та Одеської. Зазначається, що такий розвиток події був прогнозований, адже кожна нова мутація коронавірусу SARS-CoV-2 витісняє попередню.