Яка причина пандемії COVID-19: Блінкен озвучив позицію спецслужб США

Чи був причиною пандемії COVID-19 витік із лабораторії: Блінкен озвучив позицію спецслужб США
Частина американських розвідувальних служб схиляється до того, що причиною пандемії коронавірусу став витік в одній з китайських лабораторій. Однак наразі немає переконливих доказів щодо цієї теорії.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю India Today.
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Що кажуть спецслужби про походження коронавірусу
Блінкен наголосив, що президент США Джо Байден завжди був сповнений рішучості дізнатися причину появи коронавірусу. Для цього він попросив усі розвідувальні служби розібратися у цьому.
Держсекретар додав, що після вивчення питання частина американських розвідслужб та департаментів допустила появу COVID-19 внаслідок витоку з лабораторії. При цьому інша частина схиляється до того, що коронавірус з'явився на тваринному ринку в Ухані.
"Жодна зі служб не може однозначно сказати, що це було одне чи інше. У результаті ми не знаємо остаточно, але, звичайно, можливість того, що він з'явився в лабораторії, дуже зрозуміла і реальна, і деякі служби вважають це вірогіднішим сценарієм", — зазначив чиновник.
При цьому він наголосив, що жодна з розвідслужб не виявила доказів створення коронавірусу як біологічної зброї.
Is Beijing indulging in biowarfare? Here's what US Secretary of State Antony Blinken said.— IndiaToday (@IndiaToday) March 2, 2023
Watch full interview: https://t.co/fkiBsQb6qE@ABlinken @USAndIndia @Geeta_Mohan #Coronavirus pic.twitter.com/aJBOAn1XNI
Як відомо, з моменту початку пандемії COVID-19 питання про те, чи виник вірус у тварин, чи стався витік з китайської лабораторії, викликає живий інтерес у урядів та закладів охорони здоров'я у всьому світі. Нещодавно Міністерство енергетики США оцінило з "низькою мірою впевненості", що пандемія почалася з витоку з лабораторії.
Нагадаємо, новий штаб коронавірусу "Кракен" активно розповсюджується Україною. Вірус вже зафіксували у шести областях.