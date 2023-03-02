Яка причина пандемії COVID-19: Блінкен озвучив позицію спецслужб США

Ентоні Блінкен

Частина американських розвідувальних служб схиляється до того, що причиною пандемії коронавірусу став витік в одній з китайських лабораторій. Однак наразі немає переконливих доказів щодо цієї теорії.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю India Today.

Що кажуть спецслужби про походження коронавірусу

Блінкен наголосив, що президент США Джо Байден завжди був сповнений рішучості дізнатися причину появи коронавірусу. Для цього він попросив усі розвідувальні служби розібратися у цьому.

Держсекретар додав, що після вивчення питання частина американських розвідслужб та департаментів допустила появу COVID-19 внаслідок витоку з лабораторії. При цьому інша частина схиляється до того, що коронавірус з'явився на тваринному ринку в Ухані.

"Жодна зі служб не може однозначно сказати, що це було одне чи інше. У результаті ми не знаємо остаточно, але, звичайно, можливість того, що він з'явився в лабораторії, дуже зрозуміла і реальна, і деякі служби вважають це вірогіднішим сценарієм", — зазначив чиновник.

При цьому він наголосив, що жодна з розвідслужб не виявила доказів створення коронавірусу як біологічної зброї.

Як відомо, з моменту початку пандемії COVID-19 питання про те, чи виник вірус у тварин, чи стався витік з китайської лабораторії, викликає живий інтерес у урядів та закладів охорони здоров'я у всьому світі. Нещодавно Міністерство енергетики США оцінило з "низькою мірою впевненості", що пандемія почалася з витоку з лабораторії.

Нагадаємо, новий штаб коронавірусу "Кракен" активно розповсюджується Україною. Вірус вже зафіксували у шести областях.