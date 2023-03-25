Науковці оприлюднили нові дані про походження COVID: яка тварина могла бути першим носієм

Єнотовидний собака

Нові генетичні дані підтверджують теорію про те, що вірус, що викликає COVID-19, був отриманий людьми від тварин. Науковці пов'язують його походження з єнотоподібними собаками.

Про це повідомляє BBC.

Результати нового дослідження

Команда вчених стверджує, що вони отримали "найкращі докази" щодо того, як вірус, який викликає Covid-19, вперше передався людині.

Останній аналіз вказує на певний вид як ймовірне тваринне походження вірусу. Цей аналіз базується на даних, зібраних три роки тому на ринку дикої природи Хуанань в Ухані, який вважається центром початкового спалаху хвороби.

У перші дні 2020 року Китайські центри контролю захворювань (CDC) взяли зразки з ринку. Генетичну інформацію, що міститься в цих зразках, нещодавно оприлюднили на короткий час, і це дало змогу групі дослідників розшифрувати їх і вказати на єнотовидних собак як на можливого "проміжного хазяїна", від якого хвороба передалася людям.

За даними науковців, ДНК єнотоподібних собак, диких ссавців, які продавалися живими на ринку, було знайдено в тих самих місцях, що й мазки з ринку, які дали позитивний результат на SARS CoV-2.

Думка фахівців щодо нових даних

Науковці, які досліджували питання походження коронавірусу, вважають, що цей новий аналіз може бути найближчим до розуміння того, як почався спалах.

Повні генетичні послідовності цих важливих мазків з ринку були помічені доктором Флоранс Дебарр, старшим науковим співробітником Інституту екології та наук про навколишнє середовище в Парижі.

Знайшовши та завантаживши коди в генетичну базу даних під назвою GISAID, де вчені діляться такою інформацією, вона та її колеги вирішили з’ясувати, які види відповідають зразкам, знайденим у тих самих місцях, що й вірус. З'ясувалося, що це єнотовидний собака.

За словами професора Едді Холмса з Сіднейського університету, який також брав участь у дослідженні, це "найкращий доказ, який ми отримаємо" щодо тваринного походження вірусу.

"Ми ніколи не знайдемо цього проміжного [тваринного] хазяїна – його вже немає", – сказав професор Холмс.

Водночас він наголосив, що ці нові дані можуть дати більше підказок для подальшого розслідування джерела спалаху.

Значення нових даних

Науковці наголошують, що оприлюднені дані генетичного аналізу все ж таки не дають остаточної відповіді на запитання, як почалася пандемія.

Однак отримані дані спростовують теорію, що виникнення коронавірусу пов'язане з витоком із лабораторії.

"Це почалося не в лабораторії, яка знаходиться за 30 км. І немає жодного фрагмента даних про будь-які ранні випадки в лабораторії", — наголосив професор Холмс.

Нагадаємо, раніше Палата представників США схвалила одноголосним рішенням вимогу про публічне розголошення інформації про зв'язок між Уханьським інститутом вірусології в Китаї та пандемією COVID-19. Законопроєкт був направлений на розгляд американському президенту Джо Байдену.

Як відомо, з моменту початку пандемії COVID-19 питання про те, чи виник вірус у тварин, чи стався витік з китайської лабораторії, викликає живий інтерес у урядів та закладів охорони здоров'я у всьому світі. У лютому Міністерство енергетики США оцінило з "низькою мірою впевненості", що пандемія почалася з витоку з лабораторії.

Також повідомлялося, що частина американських розвідувальних служб схиляється до того, що причиною пандемії коронавірусу став витік в одній з китайських лабораторій. Однак наразі немає переконливих доказів щодо цієї теорії.