На Хортице археологи откопали новые артефакты

Ценные исторические находки. Фото: Остров "Хортица"

После разрушения Каховской ГАЭС часть территории, которая за последние 70 лет была под водой, оказалась на поверхности и теперь ученые находят немало ценных исторических предметов. За этот период они обнаружили несколько сот предметов из металла, керамики и дерева, а также более 1000 фрагментов керамических изделий.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

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Археологические находки на Хортице

Сотрудники Национального заповедника "Хортица" после обмеления территории находят немало ценных артефактов.

В Минкульте сообщают, что были найдены археологические памятки, которые условно можно разделить на следующие группы:

керамика разного времени и назначения, начиная от времени энеолита (6 — 5 тыс. до н.э.) и заканчивая XIX веком. Обычно эти находки представлены обломками гончарной или лепной керамики, такими как части венцов, ручки, донышки, плечики и другие. Кроме того, к керамическим находкам можно отнести трубки, грузила, прясла и т.д.

орудия из кремня представлены древними инструментами для охоты или обработки. Также, они могут иметь форму кремня, который использовался в огнестрельном средневековом оружии с замковым типом курицы.

металлические находки включают в себя широкий спектр предметов. Особый интерес представляют монеты, поскольку они наиболее точно датируются и дают важную информацию. Среди этих находок есть вещи, связанные с эпохой казачества на острове Хортица, такие как разнообразные мушкетные и пистолетные шары, ремни пряжки и застежки, а также детали от оружия и другие предметы.

стекло — это один из самых хрупких материалов, и его находки происходят значительно реже. Тем не менее, сотрудники заповедника обнаруживают обломки средневековых бутылок и даже стеклянные бомбы.





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Напомним, на Хортице нашли редкую лодку-однодеревку, возраст которой, вероятно, составляет 500 лет. Его обнаружили сотрудники Национального заповедника "Хортица" во время обследования береговой полосы Днепра, отмелевшей после разрушения Каховской ГЭС.