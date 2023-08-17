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На Хортице археологи откопали новые артефакты

17 августа 2023 03:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На Хортице археологи откопали новые артефакты
Ценные исторические находки. Фото: Остров "Хортица"
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

После разрушения Каховской ГАЭС часть территории, которая за последние 70 лет была под водой, оказалась на поверхности и теперь ученые находят немало ценных исторических предметов. За этот период они обнаружили несколько сот предметов из металла, керамики и дерева, а также более 1000 фрагментов керамических изделий.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

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Археологические находки на Хортице

Сотрудники Национального заповедника "Хортица" после обмеления территории находят немало ценных артефактов.

В Минкульте сообщают, что были найдены археологические памятки, которые условно можно разделить на следующие группы:

  • керамика разного времени и назначения, начиная от времени энеолита (6 — 5 тыс. до н.э.) и заканчивая XIX веком. Обычно эти находки представлены обломками гончарной или лепной керамики, такими как части венцов, ручки, донышки, плечики и другие. Кроме того, к керамическим находкам можно отнести трубки, грузила, прясла и т.д.
  • орудия из кремня представлены древними инструментами для охоты или обработки. Также, они могут иметь форму кремня, который использовался в огнестрельном средневековом оружии с замковым типом курицы.
  • металлические находки включают в себя широкий спектр предметов. Особый интерес представляют монеты, поскольку они наиболее точно датируются и дают важную информацию. Среди этих находок есть вещи, связанные с эпохой казачества на острове Хортица, такие как разнообразные мушкетные и пистолетные шары, ремни пряжки и застежки, а также детали от оружия и другие предметы.
  • стекло — это один из самых хрупких материалов, и его находки происходят значительно реже. Тем не менее, сотрудники заповедника обнаруживают обломки средневековых бутылок и даже стеклянные бомбы.
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Напомним, на Хортице нашли редкую лодку-однодеревку, возраст которой, вероятно, составляет 500 лет. Его обнаружили сотрудники Национального заповедника "Хортица" во время обследования береговой полосы Днепра, отмелевшей после разрушения Каховской ГЭС.

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