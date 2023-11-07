Миллиардная стоимость – в Колумбии хотят поднять затонувший испанский галеон с золотом на борту

Остов затонувшего испанского галеона "Сан-Хосе" близ Колумбии. Фото:

В правительстве Колумбии собираются поднять со дна Карибского моря гигантский испанский парусный галеон "Сан-Хосе", затонувший в XVIII веке. Сообщается, что на борту корабля могут быть сокровища стоимостью в миллиарды долларов США.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Сообщается, что корабль был найден в 2015 году, но последняя экспедиция прошла в прошлом году. Тогда археологи сделали фотографии останков корпуса галеона и заявили, что судно при взрыве получило не слишком тяжелые, но критические разрушения.

Носовая часть затонувшего галеона. Источник: Daily Mail

В правительстве страны объявили о подготовке подъема корабля со дна и эксгумировать его трюм на берегу. Мероприятие должно быть завершено до истечения срока полномочий президента Густаво Петра в 2026 году.

"Это один из приоритетов администрации Президента. Он распорядился ускорить темп этой операции", — заявил министр культуры Колумбии Хуан Корреа.

Корабль "Сан-Хосе" - что известно

Сэмюэль Скотт "Морской бой вблизи Картахены". Хорошо показан момент взрыва на "Сан-Хосе" в результате боя с английским линкором "Экспедиция". Источник: Википедия

Отметим, что 62-пушечный галеон "Сан-Хосе" входил в состав Золотого флота Испании, но затонул в результате морского боя близ Колумбии в 1708 году. На борту корабля было 600 членов экипажа, среди которых выжило только 11.

По данным испанских историков, в трюме корабля находилось около 200 тонн золота и серебра в слитках и монетах, корабельные пушки производства Севильи, датированные 1655 годом, невредимый китайский обеденный сервиз, а также фарфоровая посуда, керамика и бутылки с вином и ромом многолетней відержки. По подсчетам, полная стоимость корабельных сокровищ равна 20 млрд долларов.

Напомним, что ранее в Греции археологи обнаружили затопленный подземный город Саламин, датируемый IV веком до нашей эры. В Польше были найдены останки женщины и ребенка, которые датируют XVII веком. Ученые установили, что они могли практиковать вампиризм.