Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Вчені відтворили 3D модель шаманки, яка понад 4 тисячі років тому жила на Полтавщині arrow

Вчені відтворили 3D модель шаманки, яка понад 4 тисячі років тому жила на Полтавщині

5 жовтня 2023 20:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Вчені відтворили 3D модель шаманки, яка понад 4 тисячі років тому жила на Полтавщині
Відтворена 3D-модель жінки-шаманки. Фото: Shamanka.ar
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Археологи комунального закладу "Центр охорони та досліджень пам'яток археології" відтворили оцифровану 3D-модель справжньої шаманки доби ранньої бронзи (ІІІ тис. до н.е.). Цьому передували археологічні розкопки у Гребінці Потавської області, які проводилися ще у 2007 році.

Про це повідомляє Shamanka.ar.

Читайте також:

Ким була знайдена археологами жінка?

Шаманка-катакомбниця
Відтворений образ шаманки катакомбної культури. Фото: Shamanka.ar

Вчені визначили, що жінка віком 25-30 років, зростом 154-158 см, була захоронена з багатим і виразним реманентом ритуального змісту. Вказані знахідки у похованні, їх розташування та контекст, дали вченим змогу визначити цей інвентар як предмети шаманського застосування та символи високого соціального стану.

Жінку ідентифікували як служницю культу, шаманку, знахарку, представницю високої соціальної касти тогочасних катакомбних племен.

Хто вони — українські шамани

У стародавніх культурах шамани здебільшого поєднували у собі функції як чаклунів, що спілкувалися з племінними духами, так і цілителів, стародавніх лікарів та знахарів. Про досить високий рівень "медичної підготовки" цієї жінки свідчить людський зуб у складі її намиста: найімовірніше, цілителька вирвала його у свого одноплемінника, позбавивши його таким чином сильного болю. 

Рештки шаманки
Рештки жінки-шаманки. Фото: Shamanka.ar

Сама небіжчиця була лежала в могилі приблизно у тій же позі, в якій ховали померлих її одноплемінники. Але все ж таки, як було помічено археологами, її кістки дещо мали штучне розташування, і були "викладені" у наближеній до "правильної" анатомічної пози. Ймовірно, поховання вже відбувалося тоді, коли плоті на кістках вже не було.

Що ховали разом із жрицею

Намисто
Намисто жінки-шаманки з зубом. Фото: Фото: Shamanka.ar

Важливим фактором, що окреслює приналежність небіжчиці до касти жерців, було положення горщика поруч із нею. Він знаходився у незвичному місці для поховань тих часів — біля ніг, і був перевернутий. У багатьох давніх народів перевернуті догори дном посудини ототожнювались з потойбічним світом, переходом у засвіти, зміною одного простору — іншим, одного стану — на протилежний. Змістовне навантаження перевернутого посуду науковці пов’язують з різними "обрядами переходів". 

Як же без бубна?

Бубон і палка-калаталка
Бубон і палиця-калаталка. Фото: Shamanka.ar

Найбільш виразно шаманська риса небіжчиці вимальовувалася знахідкою решток бубна та палиці-калаталки поряд. Всередині бубна було знайдено рештки органічної речовини, яка дослідниками ототожнюється із залишками ароматичних речовин для обкурювання. Можливо, навіть ідеться про певні психотропні препарати, завдяки яким жінка входила у транс і спілкувалася з духами чи богами.

Раніше ми розповідали, що давні муміфіковані рештки були виявлені в Куско, Перу, після чого їх перевезли до мексиканської столиці. За допомогою радіовуглецевого методу було встановлено, що вік "незвичайних" мумій перевищує 1000 років.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

17:09 Хто має право служити в ЗСУ за місцем проживання: повний перелік

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз