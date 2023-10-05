Вчені відтворили 3D модель шаманки, яка понад 4 тисячі років тому жила на Полтавщині

Відтворена 3D-модель жінки-шаманки. Фото: Shamanka.ar

Археологи комунального закладу "Центр охорони та досліджень пам'яток археології" відтворили оцифровану 3D-модель справжньої шаманки доби ранньої бронзи (ІІІ тис. до н.е.). Цьому передували археологічні розкопки у Гребінці Потавської області, які проводилися ще у 2007 році.

Про це повідомляє Shamanka.ar.

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Ким була знайдена археологами жінка?

Відтворений образ шаманки катакомбної культури. Фото: Shamanka.ar

Вчені визначили, що жінка віком 25-30 років, зростом 154-158 см, була захоронена з багатим і виразним реманентом ритуального змісту. Вказані знахідки у похованні, їх розташування та контекст, дали вченим змогу визначити цей інвентар як предмети шаманського застосування та символи високого соціального стану.

Жінку ідентифікували як служницю культу, шаманку, знахарку, представницю високої соціальної касти тогочасних катакомбних племен.

Хто вони — українські шамани

У стародавніх культурах шамани здебільшого поєднували у собі функції як чаклунів, що спілкувалися з племінними духами, так і цілителів, стародавніх лікарів та знахарів. Про досить високий рівень "медичної підготовки" цієї жінки свідчить людський зуб у складі її намиста: найімовірніше, цілителька вирвала його у свого одноплемінника, позбавивши його таким чином сильного болю.

Рештки жінки-шаманки. Фото: Shamanka.ar

Сама небіжчиця була лежала в могилі приблизно у тій же позі, в якій ховали померлих її одноплемінники. Але все ж таки, як було помічено археологами, її кістки дещо мали штучне розташування, і були "викладені" у наближеній до "правильної" анатомічної пози. Ймовірно, поховання вже відбувалося тоді, коли плоті на кістках вже не було.

Що ховали разом із жрицею

Намисто жінки-шаманки з зубом. Фото: Фото: Shamanka.ar

Важливим фактором, що окреслює приналежність небіжчиці до касти жерців, було положення горщика поруч із нею. Він знаходився у незвичному місці для поховань тих часів — біля ніг, і був перевернутий. У багатьох давніх народів перевернуті догори дном посудини ототожнювались з потойбічним світом, переходом у засвіти, зміною одного простору — іншим, одного стану — на протилежний. Змістовне навантаження перевернутого посуду науковці пов’язують з різними "обрядами переходів".

Як же без бубна?

Бубон і палиця-калаталка. Фото: Shamanka.ar

Найбільш виразно шаманська риса небіжчиці вимальовувалася знахідкою решток бубна та палиці-калаталки поряд. Всередині бубна було знайдено рештки органічної речовини, яка дослідниками ототожнюється із залишками ароматичних речовин для обкурювання. Можливо, навіть ідеться про певні психотропні препарати, завдяки яким жінка входила у транс і спілкувалася з духами чи богами.

Раніше ми розповідали, що давні муміфіковані рештки були виявлені в Куско, Перу, після чого їх перевезли до мексиканської столиці. За допомогою радіовуглецевого методу було встановлено, що вік "незвичайних" мумій перевищує 1000 років.