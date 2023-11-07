Мільярдна вартість — в Колумбії хочуть підняти затонулий іспанський галеон із золотом на борту
В уряді Колумбії збираються підняти зо дна Карибського моря велетенський іспанський парусний галеон "Сан-Хосе", який затонув у XVIII ст. Повідомляється, що на борту корабля можуть бути скарби, вартістю у мільярди доларів США.
Про це повідомляє Daily Mail.
Колумбія хоче підняти корабель
Повідомляється, що корабель було знайдено у 2015 році, але остання експедиція відбулася торік. Тоді археологи зробили фотографії решток корпусу галеона, та заявили, що судно під час вибуху отримало не занадто важкі, але критичні руйнування.
В уряді країни оголосили про підготовку підйому корабля зо дна, та ексгумувати його трюм на березі. Захід має бути завершено до закінчення терміну повноважень президента Густаво Петро у 2026 році.
"Це один з пріоритетів адміністрації Президента. Він розпорядився прискорити темп цієї операції", — заявив міністр культури Колумбії Хуан Корреа.
Корабель "Сан-Хосе" — що відомо
Зазначимо, що 62-гарматний галеон"Сан-Хосе" входив до складу Золотого флоту Іспанії, але затонув внаслідок морського бою поблизу Колумбії у 1708 році. На борту корабля були 600 членів екіпажу, серед яких вижило лише 11.
За даними іспанських істориків, в трюмі корабля перебувало близько 200 тонн золота та срібла у злитках та монетах, корабельні гармати виробництва Севільї, датовані 1655 роком, неушкоджений китайський обідній сервіз, а також порцеляновий посуд, кераміка та пляшки з вином та ромом багаторічної витримки. За підрахунками, повна вартість корабельних скарбів дорівнює 20 млрд доларів.
Нагадаємо, що раніше в Греції археологи виявили затоплене підземне місто Саламин, яке датують IV століттям до нашої ери. Натомість у Польщі було знайдено рештки жінки й дитини, які датують XVII століттям. Науковці встановили, що вони могли практикувати вампіризм.
Читайте Новини.LIVE!