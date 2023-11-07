Мільярдна вартість — в Колумбії хочуть підняти затонулий іспанський галеон із золотом на борту

Рештки затонулого іспанського галеона "Сан-Хосе" біля Колумбії. Фото:

В уряді Колумбії збираються підняти зо дна Карибського моря велетенський іспанський парусний галеон "Сан-Хосе", який затонув у XVIII ст. Повідомляється, що на борту корабля можуть бути скарби, вартістю у мільярди доларів США.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Повідомляється, що корабель було знайдено у 2015 році, але остання експедиція відбулася торік. Тоді археологи зробили фотографії решток корпусу галеона, та заявили, що судно під час вибуху отримало не занадто важкі, але критичні руйнування.

Носова частина затонулого галеона. Джерело: Daily Mail

В уряді країни оголосили про підготовку підйому корабля зо дна, та ексгумувати його трюм на березі. Захід має бути завершено до закінчення терміну повноважень президента Густаво Петро у 2026 році.

"Це один з пріоритетів адміністрації Президента. Він розпорядився прискорити темп цієї операції", — заявив міністр культури Колумбії Хуан Корреа.

Корабель "Сан-Хосе" — що відомо

Семюель Скотт "Морський бій поблизу Картахени". Добре показаний момент вибуху на "Сан-Хосе" внаслідок бою з англійським лінкором "Експедиція". Джерело: Вікіпедія

Зазначимо, що 62-гарматний галеон"Сан-Хосе" входив до складу Золотого флоту Іспанії, але затонув внаслідок морського бою поблизу Колумбії у 1708 році. На борту корабля були 600 членів екіпажу, серед яких вижило лише 11.

За даними іспанських істориків, в трюмі корабля перебувало близько 200 тонн золота та срібла у злитках та монетах, корабельні гармати виробництва Севільї, датовані 1655 роком, неушкоджений китайський обідній сервіз, а також порцеляновий посуд, кераміка та пляшки з вином та ромом багаторічної витримки. За підрахунками, повна вартість корабельних скарбів дорівнює 20 млрд доларів.

Нагадаємо, що раніше в Греції археологи виявили затоплене підземне місто Саламин, яке датують IV століттям до нашої ери. Натомість у Польщі було знайдено рештки жінки й дитини, які датують XVII століттям. Науковці встановили, що вони могли практикувати вампіризм.