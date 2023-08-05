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Цвет Барби: полярники показали живописные рассветы и закаты в Антарктиде

5 августа 2023 19:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Цвет Барби: полярники показали живописные рассветы и закаты в Антарктиде
Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Ледяной континент Антарктида не так монохромен, как некоторые привыкли считать. Полярники показали невероятные закаты и рассветы в розовых цветах.

Фото опубликовал Национальный антарктический научный центр.

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"И сегодня речь пойдет о розовом, или цвете Барби, который очень популярен сейчас. Кстати, о Барби: знали ли вы, что первый костюм этой красавицы был черно-белым, в стиле пингвинов? Только со временем кукла получила свой фирменный нежный цвет", — рассказали в антарктическом центре.

Розовый цвет также есть в Антарктике. Это цвет рассветов и закатов в хорошую погоду, когда небо не затянуто облаками. Полярники рассказали, что когда розовый отражается в океане, то вокруг весь мир становится ярким. Антарктиду сфотографировал биолог 28 УАЭ Сергей Глотов.

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Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter
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Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter
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Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter
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Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter
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Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter
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Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter
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Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter
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Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter
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Пост Национального антарктического научного центра. Фото: скриншот

Напомним, на сегодняшний день Северное полушарие нашей планеты находится под летней жарой, показатели которой рекордные. В свою очередь есть еще одна проблема, а именно Антарктический морской лед, упавший до минимального уровня для лета.

Также мы писали, что на украинской станции в Антарктиде "Академик Вернадский" зафиксировали высокую июльскую температуру воздуха за все годы наблюдений. В понедельник, 3 июля, температура повысилась до +8,7°С.

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