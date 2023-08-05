Колір Барбі: полярники показали мальовничі світанки та заходи сонця в Антарктиді

Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Крижаний континент Антарктида не такий монохромний, як дехто звик вважати. Полярники показали неймовірні заходи сонця та світанки в рожевих кольорах.

Фото опублікував Національний антарктичний науковий центр.

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"І сьогодні йтиметься про рожевий, чи колір Барбі, який дуже популярний зараз. До речі, щодо Барбі: чи знали ви, що перший костюм цієї красуні був чорно-білим, в стилі пінгвінів? Лише із часом лялька отримала свій фірмовий ніжний колір", — розповіли в антарктичному центрі.

Рожевий колір також присутній в Антарктиці. Це колір світанків та заходів сонця в хорошу погоду, коли небо не затягнуте хмарами. Полярники розповіли, що коли рожевий відбивається в океані, то навколо весь світ стає яскравим. Антарктиду сфотографував біолог 28-ї УАЕ Сергій Глотов.

Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Допис Національного антарктичного наукового центру. Фото: скриншот

Нагадаємо, на сьогодні Північна півкуля нашої планети перебуває під літньою спекою, показники якої рекордні. Своєю чергою є ще одна проблема, а саме Антарктичний морський лід, який впав до мінімального рівня для літа.

Також ми писали, що на українській станції в Антарктиді "Академік Вернадський" зафіксували найвищу липневу температуру повітря за всі роки спостережень. У понеділок, 3 липня, температура підвищилася до +8,7°С.