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Колір Барбі: полярники показали мальовничі світанки та заходи сонця в Антарктиді

5 серпня 2023 19:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Колір Барбі: полярники показали мальовничі світанки та заходи сонця в Антарктиді
Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Крижаний континент Антарктида не такий монохромний, як дехто звик вважати. Полярники показали неймовірні заходи сонця та світанки в рожевих кольорах.

Фото опублікував Національний антарктичний науковий центр.

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"І сьогодні йтиметься про рожевий, чи колір Барбі, який дуже популярний зараз. До речі, щодо Барбі: чи знали ви, що перший костюм цієї красуні був чорно-білим, в стилі пінгвінів? Лише із часом лялька отримала свій фірмовий ніжний колір", — розповіли в антарктичному центрі.

Рожевий колір також присутній в Антарктиці. Це колір світанків та заходів сонця в хорошу погоду, коли небо не затягнуте хмарами. Полярники розповіли, що коли рожевий відбивається в океані, то навколо весь світ стає яскравим. Антарктиду сфотографував біолог 28-ї УАЕ Сергій Глотов.

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Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter
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Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter
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Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter
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Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter
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Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter
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Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter
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Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter
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Антарктида. Фото: facebook.com/AntarcticCenter
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Допис Національного антарктичного наукового центру. Фото: скриншот

Нагадаємо, на сьогодні Північна півкуля нашої планети перебуває під літньою спекою, показники якої рекордні. Своєю чергою є ще одна проблема, а саме Антарктичний морський лід, який впав до мінімального рівня для літа.

Також ми писали, що на українській станції в Антарктиді "Академік Вернадський" зафіксували найвищу липневу температуру повітря за всі роки спостережень. У понеділок, 3 липня, температура підвищилася до +8,7°С.

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