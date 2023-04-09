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Исследователи узнали, какие наркотики использовали наши предки: как им удалось это сделать

9 апреля 2023 14:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Древние люди. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Ученым удалось узнать, какие наркотические вещества использовали наши предки почти 3600 лет назад. Они изучили их волосы.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Подробности

Команда археологов нашла волосы, принадлежавшие индивидууму, жившему в руднике меди в древнем населенном пункте на юго-западе Ирана.

Волосы древнего человека
Волосы древнего человека. Фото: ScienceAlert

С помощью метода масс-спектрометрии исследователи обнаружили остатки психоактивного вещества DMT в образцах.

DMT — это одно из самых сильных психоактивных веществ, известных человечеству. Оно обычно используется в религиозных ритуалах.

Обнаруженные остатки наркотиков доказали, что использование психоактивных веществ не является новым явлением в истории. Исследование также свидетельствует, что использование DMT могло иметь религиозное значение, которое можно отследить до самых ранних стадий человеческой истории.

Уникальное исследование дает новые доказательства эволюции культуры и религии, которые стали неотвязными без использования наркотиков. Психоактивные вещества могли влиять на духовный опыт человека и помогать открывать новые уровни восприятия мира.

Напомним, в Южной Африке ученые обнаружили доказательства того, что люди на планете начали жарить улиток и употреблять их в пищу не 50, а 170 тысяч лет назад. Эксперименты на современных улитках подтвердили эти гипотезы.

Также мы писали, что в прошлом году ученые установили, что древние кости австралопитеков, найденные в Южной Африке, могут быть более чем на миллион лет старше, чем считалось ранее. А это значит, что они были предками современных людей.

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