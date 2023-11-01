Ученые создали сверх чувствительную искусственную кожу для роботов

Робот рассматривает искусственное лицо. Кадр из фильма "Из машины"

Ученые всего мира работают над тем, чтобы создать совершенного робота, который бы сделал жизнь человека более комфортной и взял бы на себя сложные или монотонные работы. При этом разработчики пытаются наделить свое творение человеческими чертами и характеристиками. Одна из задач, которую перед собой ставят инженеры, — подарить работам ощущения.

Так недавно команда ученых из Университета Британской Колумбии (UBC) в Канаде и исследовательского института Honda разработала для роботов чувствительную к воздействию искусственную кожу. О своем изобретении они рассказали в научном журнале Scientific Reports.

Читайте также:

Отмечается, что разработка была продемонстрирована как основа для манипулятора, одинаково бережно сжимающего куриное яйцо и тонкий стеклянный стакан с водой.

Из чего сделана чувствительная искусственная кожа для роботов

Чувствительная кожа для роботов представляет собой датчик, который в основном состоит из силиконовой резины. Именно этот материал используется для создания большинства спецэффектов кожи в фильмах.

Разработчики добились, чтобы их изобретение не только позволяло работам ощущать, но и имитировало человеческую кожу, могло изгибаться и сморщиваться.

Как утверждают исследователи, их новый датчик прост в изготовлении, поэтому им легко можно покрыть большие поверхности или производить в больших количествах.

Команда ученых, работавшая над созданием чувствительной кожи. Фото: UBC Applied Science/Пол Джозеф

Зачем работам умение чувствовать

Конечно, работы, осуществляющие свою деятельность рядом с человеком, должны иметь чувствительное наружное покрытие. В первую очередь это касается тактильных ощущений.

Это, например, позволит искусственному интеллекту или программе правильно рассчитать силу сжатия конечностей.

Робот ведь может не только подать стакан. Он может помочь человеку подняться или перенести его в инвалидное кресло, если будет служить сиделкой.

Создание более чувствительных датчиков позволит научить роботов тонких ручных операций от шитья до сборки мелких деталей в одно целое.

"Наш датчик использует слабые электрические поля, чтобы ощущать объекты даже на расстоянии, подобно сенсорным экранам. Но в отличие от сенсорных экранов, этот датчик гибок и может обнаруживать силы, влияющие на его поверхность и вдоль нее. Эта уникальная комбинация есть ключом к внедрению технологии для роботов, контактирующих с людьми", — объяснил старший автор исследования и профессор электротехники и компьютерной инженерии, возглавляющий Лабораторию передовых материалов и процессов (AMPEL) в UBC Джон Мэдден.

Прототип искусственной кожи с датчиками на руке робота. Фото: UBC Applied Science/Пол Джозеф

Для чего еще необходима новая разработка ученых

Новый умный, растяжимый и высокочувствительный мягкий датчик открывает двери для широкого спектра применений не только в робототехнике, но и в протезировании. Ученые подчеркивают, что их изобретение способно улучшить протезирование.

При нанесении на поверхность протезной руки или роботизированной конечности сенсорная кожа обеспечивает чувствительность прикосновения и ловкость, позволяя выполнять задачи, которые могут быть сложными для машин, например, подбирать кусочек мягкого фрукта.

Датчик также мягкий на ощупь, как человеческая кожа, что помогает сделать взаимодействие людей более безопасным и реалистичным.

"Наш датчик может воспринимать несколько типов сил, позволяя протезу или роботизированной руке реагировать на тактильные раздражители с ловкостью и точностью. Например, рука может держать такие хрупкие предметы, как яйцо или стакан воды, не раздавив или не уронив их", — сказал один из авторов исследования доктор Мирза Сакиб Сарвар.

Напомним, мы писали, в сети показали видео, как работы работают на складах Amazon.

Ранее мы рассказывали, что ученые создали нейросеть, которая будет учить роботов.