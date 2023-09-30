Американські інженери створили мініатюрного робота, що може працювати на радіохвилях

Мініатюрний робот від інженерів США. Фото: скриншот

Мініатюрного робота створили інженери США. Сам робот MilliMobile завбільшки з монетку і важить як родзинка.

Про це пише Interesting Engineering.

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Мініатюрний робот

Дослідники з Університету Вашингтону (США) заявляють, що робот може їздити по різних поверхнях, таких як бетон або набитий ґрунт, і перевозити таке обладнання, як камера або датчики, що втричі перевищує власну вагу.

Він містить накопичувач енергії і чотири колеса. Може рухатися зі швидкістю до 10 метрів на годину.

Свою роботу дослідники планують представити на конференції ACM MobiCom 2023 у Мадриді в Іспанії 2 жовтня.

Нагадаємо, компанія з виробництва роботів Agility Robotics планує запустити фабрику RoboFab у Салемі, штат Орегон, для масового випуску гуманоїдних роботів під назвою Digit. Виробничий обсяг складатиме до 10 тисяч роботів на рік.