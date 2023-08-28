В Україні протестували 25 роботів, які допомагатимуть ЗСУ

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час тестування роботів для ЗСУ. Фото: Telegram

В Україні перевірили 25 унікальних розробок, які допомагатимуть Збройним Силам України. Йдеться про логістичні, бойові, дистанційні роботи-камікадзе.

Про це повідомив на своїй сторінці у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Найближчим часом на допомогу україннським військовим прийдуть нові вітчизняні розробки. Міністр цифрової трансформації протестував понад два десятки новітніх розробок.

"Технології та інновації — ключ до нашої перемоги. Ці революційні рішення дадуть змогу здобути перевагу на полі бою та врятувати життя наших воїнів", — написав Михайло Федоров.

Міністр також додав, що нині в Україні значний прогрес на ринку безпілотників — компанії активно розвиваються.









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Нагадаємо, безпілотник українського виробництва "Великий Бандерик" уже активно та успішно застосовується на фронті. Його допустили до використання ще в квітні цього року, а зараз звітують про хороші результати.

"Великий Бандерик" — це октокоптер, тобто безпілотник вертикального зльоту та посадки.