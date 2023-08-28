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В Україні протестували 25 роботів, які допомагатимуть ЗСУ

28 серпня 2023 23:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Україні протестували 25 роботів, які допомагатимуть ЗСУ
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час тестування роботів для ЗСУ. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні перевірили 25 унікальних розробок, які допомагатимуть Збройним Силам України. Йдеться про логістичні, бойові, дистанційні роботи-камікадзе.

Про це повідомив на своїй сторінці у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Роботи допомагатимуть ЗСУ

Найближчим часом на допомогу україннським військовим прийдуть нові  вітчизняні розробки. Міністр цифрової трансформації протестував понад  два десятки новітніх розробок. 

"Технології та інновації — ключ до нашої перемоги. Ці революційні рішення дадуть змогу здобути перевагу на полі бою та врятувати життя наших воїнів", — написав Михайло Федоров.

Міністр також додав, що нині в Україні значний прогрес на ринку безпілотників — компанії активно розвиваються.

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Нагадаємо, безпілотник українського виробництва "Великий Бандерик" уже активно та успішно застосовується на фронті. Його допустили до використання ще в квітні цього року, а зараз звітують про хороші результати. 

"Великий Бандерик" — це октокоптер, тобто безпілотник вертикального зльоту та посадки. 

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