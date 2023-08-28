В Україні протестували 25 роботів, які допомагатимуть ЗСУ
В Україні перевірили 25 унікальних розробок, які допомагатимуть Збройним Силам України. Йдеться про логістичні, бойові, дистанційні роботи-камікадзе.
Про це повідомив на своїй сторінці у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Роботи допомагатимуть ЗСУ
Найближчим часом на допомогу україннським військовим прийдуть нові вітчизняні розробки. Міністр цифрової трансформації протестував понад два десятки новітніх розробок.
"Технології та інновації — ключ до нашої перемоги. Ці революційні рішення дадуть змогу здобути перевагу на полі бою та врятувати життя наших воїнів", — написав Михайло Федоров.
Міністр також додав, що нині в Україні значний прогрес на ринку безпілотників — компанії активно розвиваються.
Нагадаємо, безпілотник українського виробництва "Великий Бандерик" уже активно та успішно застосовується на фронті. Його допустили до використання ще в квітні цього року, а зараз звітують про хороші результати.
"Великий Бандерик" — це октокоптер, тобто безпілотник вертикального зльоту та посадки.