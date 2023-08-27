Робот Apollo зможе допомагати з фізичними навантаженнями

Робот Apollo. Фото: Apptronik

Людиноподібний робот Apollo призначений для радикальної зміни підходу до важких фізичних робіт у промисловості. З можливістю безперервної роботи протягом 4 годин цей пристрій пропонує новаторські рішення у сфері виробництва та логістики, а також відкриває двері для застосування в різноманітних галузях.

Про це повідомляє Spectrum.

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Повідомляється, що за останній проміжок часу близько 7-8 років, компанія Apptronik була на передньому краї інновацій у галузі створення роботів та екзоскелетів, подібних до людини. Відмінною рисою Apollo є його орієнтованість на комерційну вигоду.

Інженери цього проєкту працювали над створенням платформи, яку можна було б легко модифікувати відповідно до потреб клієнтів, роблячи її такою ж зручною та багатофункціональною, як сучасні мобільні пристрої.

Що відомо про робота Apollo

Apollo — це гуманоїдний робот зростом 1,7 метра та вагою близько 73 кг, який може підіймати вантаж вагою до 25 кг. Працюючи від батареї, що замінюється, він може функціонувати до 4 годин без зупинки. Зараз Apptronik має дві такі моделі, і ще чотири знаходяться в стадії створення.

Використання роботів подібної конструкції, спроєктованих для поводження зі звичайними контейнерами та коробками, є відповіддю на нестачу робочої сили, готової виконувати однотипні та фізично важкі роботи. Роботи, такі як Apollo, стануть цінним ресурсом, відповідаючи на зростаючий попит у цій галузі.

Нагадаємо, що до кінця поточного року у світі розпочнеться серійне виробництво робота-гуманоїда GR-1 на основі штучного інтелекту. Таке амбітне завдання поставила собі китайська компанія Fourier Intelligence.

Також ми повідомляли, що українська компанія Temerland представила прототип роботизованої гусеничної платформи Scorpion 2. Для виконання бойових завдань її можуть використовувати як наземні війська, так і війська протиповітряної оборони. Її призначення – це вогнева підтримка.