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Уже в этом году на рынке появятся первые в мире серийные роботы-гуманоиды

16 августа 2023 02:06
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Уже в этом году на рынке появятся первые в мире серийные роботы-гуманоиды
Работы-гуманоиды. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

К концу текущего года в мире начнется серийное производство робота-гуманоида GR-1 на основе искусственного интеллекта. Такую амбициозную задачу поставила себе китайская компания Fourier Intelligence.

Об этом сообщает издание Southern China Morning Post.

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В компании отмечают, что работа над GR-1 началась четыре года назад. Впервые разработку смогли поставить на ноги и заставить ходить в 2022 году. Теперь он может перемещаться со скоростью 5 км/ч и нести груз весом до 50 кг.

По словам исполнительного директора Fourier Intelligence Алекса Гу, роботов-гуманоидов можно использовать для ухода за пожилыми людьми, в образовательных целях и для приема гостей в общественных местах.

В компании также отмечают, что к 2024 году на рынке будут представлены "тысячи единиц" роботов-гуманоидов.

Напомним, украинская компания Temerland представила прототип роботизированной гусеничной платформы Scorpion 2. Для выполнения боевых задач ее могут использовать как наземные войска, так и войска противовоздушной обороны. Ее предназначение — это огневая поддержка.

В мирное время Scorpion 2 можно переоборудовать под аграрный дрон или сделать из него роботизированного "помощника" для сотрудников ГСЧС.

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