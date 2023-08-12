Ученые разработали боевого робота Scorpion 2, который способен сам вести огонь

Наземный дрон Scorpion 2. Фото: Армия информ

Украинская компания Temerland представила прототип роботизированной гусеничной платформы Scorpion 2. Для выполнения боевых задач ее могут использовать как наземные войска, так и войска противовоздушной обороны. Ее предназначение — это огневая поддержка.

Об этом сообщает компания Temerland на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Боевой робот Scorpion 2

Сообщается, что эта гусеничная платформа многофункциональна. В мирное время Scorpion 2 можно переоборудовать под аграрный дрон или сделать из него роботизированного "помощника" для сотрудников ГСЧС.

Технические характеристики наземного дрона "Scorpion 2":

снаряженная масса — 750 кг;

ширина — 1,2 м;

длина — 2 м;

дальность управления — до 2 км;

оборудование — 12,7 мм пулемет;

дальность стрельбы — до 2 км;

управление — дистанционное с безопасной для оператора дистанции;

период автономности — от 4,5 до 6 часов;

скорость — до 15 км/ч;

стоимость — от $150 до $1000.

Напомним, во время российско-украинской войны наибольшую эффективность на поле боя продемонстрировали беспилотники, обогнав даже артиллерию. Именно поэтому Украина нуждается в технологической мобилизации и создании нового рода войск. Также для технологического усиления фронта в стране могут появиться Армия радиоэлектронной борьбы и Армия роботов.

Ранее сообщалось, что украинская компания Ukrspecsystems представила модернизированный беспилотник Shark. Разработчики увеличили радиус связи на 20 километров.