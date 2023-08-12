Ученые разработали боевого робота Scorpion 2, который способен сам вести огонь
Украинская компания Temerland представила прототип роботизированной гусеничной платформы Scorpion 2. Для выполнения боевых задач ее могут использовать как наземные войска, так и войска противовоздушной обороны. Ее предназначение — это огневая поддержка.
Об этом сообщает компания Temerland на своей странице в Facebook.
Боевой робот Scorpion 2
Сообщается, что эта гусеничная платформа многофункциональна. В мирное время Scorpion 2 можно переоборудовать под аграрный дрон или сделать из него роботизированного "помощника" для сотрудников ГСЧС.
Технические характеристики наземного дрона "Scorpion 2":
- снаряженная масса — 750 кг;
- ширина — 1,2 м;
- длина — 2 м;
- дальность управления — до 2 км;
- оборудование — 12,7 мм пулемет;
- дальность стрельбы — до 2 км;
- управление — дистанционное с безопасной для оператора дистанции;
- период автономности — от 4,5 до 6 часов;
- скорость — до 15 км/ч;
- стоимость — от $150 до $1000.
Напомним, во время российско-украинской войны наибольшую эффективность на поле боя продемонстрировали беспилотники, обогнав даже артиллерию. Именно поэтому Украина нуждается в технологической мобилизации и создании нового рода войск. Также для технологического усиления фронта в стране могут появиться Армия радиоэлектронной борьбы и Армия роботов.
Ранее сообщалось, что украинская компания Ukrspecsystems представила модернизированный беспилотник Shark. Разработчики увеличили радиус связи на 20 километров.