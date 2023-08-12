Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Техно arrow Ученые разработали боевого робота Scorpion 2, который способен сам вести огонь arrow

Ученые разработали боевого робота Scorpion 2, который способен сам вести огонь

12 августа 2023 01:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ученые разработали боевого робота Scorpion 2, который способен сам вести огонь
Наземный дрон Scorpion 2. Фото: Армия информ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинская компания Temerland представила прототип роботизированной гусеничной платформы Scorpion 2. Для выполнения боевых задач ее могут использовать как наземные войска, так и войска противовоздушной обороны. Ее предназначение — это огневая поддержка.

Об этом сообщает компания Temerland на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Боевой робот Scorpion 2

Сообщается, что эта гусеничная платформа многофункциональна. В мирное время Scorpion 2 можно переоборудовать под аграрный дрон или сделать из него роботизированного "помощника" для сотрудников ГСЧС.

Технические характеристики наземного дрона "Scorpion 2":

  • снаряженная масса — 750 кг;
  • ширина — 1,2 м;
  • длина — 2 м;
  • дальность управления — до 2 км;
  • оборудование — 12,7 мм пулемет;
  • дальность стрельбы — до 2 км;
  • управление — дистанционное с безопасной для оператора дистанции;
  • период автономности — от 4,5 до 6 часов;
  • скорость — до 15 км/ч;
  • стоимость — от $150 до $1000.

Напомним, во время российско-украинской войны наибольшую эффективность на поле боя продемонстрировали беспилотники, обогнав даже артиллерию. Именно поэтому Украина нуждается в технологической мобилизации и создании нового рода войск. Также для технологического усиления фронта в стране могут появиться Армия радиоэлектронной борьбы и Армия роботов.

Ранее сообщалось, что украинская компания Ukrspecsystems представила модернизированный беспилотник Shark. Разработчики увеличили радиус связи на 20 километров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Главные новости 11 августа: увольнение "военкомов" и обстрел Прикарпатья

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз