Конкуренція людям: Agility Robotics запускає масове виробництво роботів

Робот-гуманоїд від компанії Agility Robotics. Фото: Agility Robotics

Компанія з виробництва роботів Agility Robotics планує запустити фабрику RoboFab у Салемі, штат Орегон, для масового випуску гуманоїдних роботів під назвою Digit. Виробничий обсяг складатиме до 10 тисяч роботів на рік.

Про це повідомляє New Atlas.

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Повідомляється, що будівництво фабрики, площею 6500 кв.м. вже близьке до завершення, і перші поставки роботів плануються на наступний рік. Операційний керівник компанії Ейндреа Кемпбелл порівнює цю подію з появою перших автомобільних заводів. Вона впевнена, що гуманоїдні роботи у майбутньому будуть скрізь, як і сьогодні автомобілі.

Що відомо про робота-гуманоїда

Описуючи характеристики робота Digit, можна відзначити, що його зростання становить 175 см, вага – 65 кг, і він здатний працювати до 16 години без перерви, перевозячи вантажі масою до 16 кг. Співзасновник Agility Robotics Деміон Шелтон підкреслює, що Digit має здатність до сортування товарів та переміщення контейнерів.

Також у повідомленні зазначається, що на додаток до продажу роботів стороннім клієнтам, Agility має намір використовувати їх на власних виробничих лініях. При цьому роботи продаватимуться, а не здаватимуться в оренду.

Попри можливі побоювання щодо втрати робочих місць, Agility Robotics стверджує, що введення Digit дозволить компаніям краще реагувати на попит, що зростає, виконуючи роботи, які часто не залучають людей.

Нагадаємо, що людиноподібний робот Apollo призначений для радикальної зміни підходу до важких фізичних робіт у промисловості. З можливістю безперервної роботи протягом 4 годин цей пристрій пропонує новаторські рішення у сфері виробництва та логістики, а також відчиняє двері для застосування у різноманітних галузях.