Робот Apollo сможет помогать с физическими нагрузками

Робот Apollo. Фото: Apptronik

Человекоподобный робот Apollo предназначен для радикального изменения подхода к тяжёлым физическим работам в промышленности. С возможностью непрерывной работы в течение 4 часов, это устройство предлагает новаторские решения в сфере производства и логистики, а также открывает двери для применения в разнообразных отраслях.

Об этом сообщает Spectrum.

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Сообщается, что за последний промежуток времени около 7-8 лет, компания Apptronik была на переднем крае инноваций в области создания роботов и экзоскелетов, подобных человеку. Отличительной особенностью Apollo является его ориентированность на коммерческую выгоду.

Инженеры этого проекта работали над созданием платформы, которую можно было бы легко модифицировать в соответствии с потребностями клиентов, делая её такой же удобной и многофункциональной, как современные мобильные устройства.

Что известно про робота Apollo

Apollo — это гуманоидный робот ростом 1,7 метра и весом около 73 кг, который может поднимать груз весом до 25 кг. Работая от заменяемой батареи, он может функционировать до 4 часов без остановки. Сейчас у Apptronik есть две такие модели, и еще четыре находятся в стадии создания.

Внедрение роботов подобной конструкции, спроектированных для обращения с обычными контейнерами и коробками, является ответом на нехватку рабочей силы, готовой выполнять однотипные и физически тяжелые работы. Роботы, такие как Apollo, станут ценным ресурсом, отвечая на растущий спрос в этой области.

Напомним, что к концу текущего года в мире начнется серийное производство робота-гуманоида GR-1 на основе искусственного интеллекта. Такую амбициозную задачу поставила себе китайская компания Fourier Intelligence.

Также мы сообщали, что украинская компания Temerland представила прототип роботизированной гусеничной платформы Scorpion 2. Для выполнения боевых задач ее могут использовать как наземные войска, так и войска противовоздушной обороны. Ее предназначение — это огневая поддержка.