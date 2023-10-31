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Імітують навіть рухи пальців — в мережі показали відео, як роботи працюють на складах Amazon

31 жовтня 2023 21:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Імітують навіть рухи пальців — в мережі показали відео, як роботи працюють на складах Amazon
Роботи працюють на складах Amazon. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На складах американської компанії Amazon працюють роботи. На рівні з працівниками-людьми роботи переносять ящики з товаром, ставлять їх у призначене місце та йдуть за наступним.

Відповідне відео опублікувало BBC.

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Як працюють роботи на складах Amazon

На відео видно, як роботи виконують усі рухи, які можуть робити звичайні пакувальники та сортувальники, включаючи навіть рухи кистей та пальців.

Саме завдяки цій здатності їх називають "дігіт" (від слова "digit" — палець).

BBC повідомляє, що якщо експеримент виявиться успішним, то в перспективі роботи можуть замінити щонайменше 450 000 співробітників компанії.

Раніше ми розповідали, що Amazon розпочала експеримент з людиноподібним роботом для роботи на складі. Технологічна компанія прагне все більше автоматизувати свої склади.

Нагадуємо, що американська компанія Amazon йде на безпрецедентне скорочення через невизначеність в економіці. Невдовзі роботу втратять понад 18 тисяч співробітників.

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