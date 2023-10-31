Імітують навіть рухи пальців — в мережі показали відео, як роботи працюють на складах Amazon

Роботи працюють на складах Amazon. Фото: Скриншот

На складах американської компанії Amazon працюють роботи. На рівні з працівниками-людьми роботи переносять ящики з товаром, ставлять їх у призначене місце та йдуть за наступним.

Відповідне відео опублікувало BBC.

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На відео видно, як роботи виконують усі рухи, які можуть робити звичайні пакувальники та сортувальники, включаючи навіть рухи кистей та пальців.

Саме завдяки цій здатності їх називають "дігіт" (від слова "digit" — палець).

BBC повідомляє, що якщо експеримент виявиться успішним, то в перспективі роботи можуть замінити щонайменше 450 000 співробітників компанії.

Раніше ми розповідали, що Amazon розпочала експеримент з людиноподібним роботом для роботи на складі. Технологічна компанія прагне все більше автоматизувати свої склади.

Нагадуємо, що американська компанія Amazon йде на безпрецедентне скорочення через невизначеність в економіці. Невдовзі роботу втратять понад 18 тисяч співробітників.