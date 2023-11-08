Что видят животные, когда смотрят на себя в зеркало — интересное исследование

Обезьяна, которая смотрит на свое отражение в зеркале. Фото: Fine Art America

Не секрет, что животные — это очень умные создания, удивляющие исследователей с каждым этапом их изучения. Например, немногие знают, как именно животные видят себя в зеркале, а ученые уже более полувека изучают эту тему и имеют уже определенные успехи.

Об этом сообщает Live Science.

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Обезьяны

В далеком 1970 году ученые провели исследование на шимпанзе, определив, как они смотрят в зеркало. Им удалось увидеть, что обезьяны очень внимательно смотрели на себя в зеркало, изучая красные пятна на мордах, которые нарисовали им ученые, когда они были под наркозом.

В 1973 году орангутанги тоже себя узнали, а в 1994 году это сделали шимпанзе-бонобо. Результаты исследования горилл были не столь убедительными. Что касается других видов обезьян, то они видят в зеркале другую обезьяну.

Обезьяна, которач смотрит на себя в зеркало. Фото: Pexels

Слоны

Успешно прошел исследование азиатский слон из зоопарка Бронкса в Нью-Йорке. Он смог узнать себя в отражении в зеркале, поэтому убедительно прошел тест ученых.

Слон, который смотрит на отражение в зеркале. Фото: Pinterest

Дельфины

Эти существа способны различать свои отражения в зеркалах. В исследовании 1995 года по видео и эксперименте 2001 года с зеркалами ученые увидели, что дельфины в зеркале изучали следы, которые на их теле оставили исследователи.

Дельфин, который смотрит в зеркало на себя. Фото: Pinterest

Птицы

В 2008 году ученые изучили евразийских сорок, выяснив, что они не способны распознать себя. Если говорить о голубях, то они смогли узнать себя в зеркале только после серьезной подготовки. В 2022 году дикие пингвины Адели тоже себя узнали, но не реагировали на цветные нагрудники на шеях.

Пингвин, наблюдающий за собой в зеркале. Фото: Naked Science

Муравьи

В 2015 году ученые провели эксперимент на муравьях, который тоже очень удивил их. В процессе исследования ученые заметили, что они могут иметь некоторое самосознание, поскольку они пытались убрать синюю краску с голов в зеркале.

Муравей, который смотрит в зеркало. Фото: Freepik

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