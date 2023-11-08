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Чи розпізнають себе — як тварини дивляться на себе у дзеркало

8 листопада 2023 05:38
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Що бачать тварини, коли дивляться на себе у дзеркало — цікаве дослідження
Мавпа, яка дивиться на своє відображення у дзеркалі. Фото: Fine Art America
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Не секрет, що тварини — це дуже розумні створіння, які дивують дослідників з кожним етапом їхнього вивчення. Наприклад, мало хто знає, як саме тварини бачать себе у дзеркалі, а вчені вже понад півстоліття вивчають цю тему і мають вже певні успіхи. 

Про це повідомляє Live Science.

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Як тварини бачать себе у дзеркалі

Мавпи

У далекому 1970 році вчені провели дослідження на шимпанзе, визначивши, як вони дивляться у дзеркало. Їм вдалося побачити, що мавпи дуже уважно дивилися на себе у дзеркало, вивчаючи червоні плями на мордах, які їм намалювали вчені, коли вони були під наркозом.

У 1973 році орангутанги також себе впізнали, а у 1994 році це зробили шимпанзе-бонобо. Результати дослідження горил були не такими переконливими. Що стосується інших видів мавп, то вони бачать у дзеркалі іншу мавпу.

Обезьяна
Мавпа, яка дивиться на себе у дзеркало. Фото: Pexels

Слони

Успішно пройшов дослідження азіатський слон із зоопарку Бронкса в Нью-Йорку. Він зміг впізнати себе у відображенні в дзеркалі, через що переконливо пройшов тест вчених.

Слон
Слон, який дивиться на своє відображення у дзеркалі. Фото: Pinterest

Дельфіни

Ці істоти також здатні розрізняти свої відображення у дзеркалах. У дослідженні 1995 році з відео і експерименті 2001 року з дзеркалами вчені побачили, що дельфіни у дзеркалі вивчали сліди, які на їхньому тілі залишили дослідники.

Дельфин
Дельфін, який дивиться у дзеркало на себе. Фото: Pinterest

Птахи

У 2008 році вчені вивчили євразійських сорок, з’ясувавши, що вони не здатні розпізнати себе. Якщо говорити про голубів, то вони змогли впізнати себе у дзеркалі лише після серйозної підготовки. У 2022 році дикі пінгвіни Аделі також себе впізнали, але не реагували на кольорові нагрудники на шиях.

Пингвин
Пінгвін, який спостерігає за собою у дзеркалі. Фото: Naked Science

Мурахи

У 2015 році вчені провели експеримент на мурахах, який теж їх дуже здивував. У процесі дослідження вчені помітили, що вони також можуть мати деяку самосвідомість, оскільки вони намагалися прибрати синю фарбу з голів у дзеркалі.

Муравей, который смотрит в зеркало
Мураха, яка дивиться у дзеркало. Фото: Freepik

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Також ми повідомляли про те, чому так важко знайти кістки динозаврів.

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