Як довго можна залишати кішку одну вдома — вчені назвали оптимальні терміни

Кіт чекає на свого господаря. Фото: Getty Images

Багато людей вірять у стереотип, що кішки люблять гуляти самі по собі, вони незалежні й відсторонені. Проте це аж ніяк не відповідає дійсності. Насправді цим маленьким істотам потрібні компанія та увага не менше, ніж іншим тваринам. Дослідження вчених підтверджують, що коти дуже цінують спілкування зі своєю людиною, а її відсутність може погано вплинути на емоційний стан тваринки та психічне здоров'я.

Тоді виникає питання, як довго кішку можна залишати саму вдома? Відповідь виданню Inverse дали науковці та експерти, які розуміються на поведінці тварин.

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На скільки кішку можна залишити саму вдома

Вчений зі школи ветеринарної медицини при Каліфорнійському університеті Мікель Дельгадо підкреслює, кішок не можна залишати самих надовго, адже у них є емоційні та соціальні потреби, які неможливо задовольнити, якщо вони перебувають тривалий час на самоті.

Так, максимальний термін, який кішка може витримати на самоті без сильних емоційних потрясінь, — 24 години.

Якщо ж це маленьке кошеня, то й 1 день без вас — занадто довго для нього. Малюків слід залишати без нагляду до 4 годин на добу.

Якщо залишити кішку саму більше ніж на 2-3 дні, тварина може отримати психотравму, адже вона не знає, чи повернетесь ви взагалі, або ж покинули її у закритому безлюдному приміщенні назавжди. У чотирилапого може розвинутися депресія.

Слід також зауважити, якщо ви їдете з дому на тривалий час і залишаєте вихованця на чужу людину, тварина теж може відчувати стрес та тривогу. Це може призвести до зміни поведінки, кіт може псувати предмети побуту, поводити себе деструктивно.

Коли кішки відчувають стрес через тривалу відсутність господаря, у них можуть проявлятися симптоми емоційного стресу, наприклад:

блювота;

втрата апетиту;

діарея;

сечовипускання повз лотка.

Кіт відпочиває на лежанці. Фото: pexels.com

Які породи кішок підходять для зайнятих господарів

Ці породи спокійніше переносять відсутність господаря в будинку:

британська короткошерста;

шотландська висловуха (скоттиш-фолд);

перська кішка;

норвезька лісова;

сінгапурська кішка;

гімалайська кішка.

Які породи кішок надчутливі до самотності

Ці породи не можна залишати одних надовго:

сіамська кішка;

абіссинська кішка;

сфінкс;

мейн-кун;

орієнтальна кішка;

невська маскарадна кішка;

бірманська кішка;

сибірська кішка;

меконгський бобтейл.

З ким кішку можна залишити на час від'їзду або відпустки

Як зазначає біхевіористка із Коледжу ветеринарної медицини Університету штату Північна Кароліна Кетрін Панкрац, тварину слід залишати з людиною, яка знайома з домашнім улюбленцем та добре з ним ладить.

В ідеалі вона повинна годувати вихованця приблизно в той же час, коли зазвичай його годуєте ви. Перевіряти, чи все добре з кішкою, варто хоча б раз на день, ще краще — два рази.

Найкраще, якщо людина буде гладити пухнастика, ніжно розмовляти з ним і трохи пограється. Але нічого страшного, якщо "зооняня" хоча б подбає про основні потреби тварини, такі як годування та чистота лотка.

Бажано трохи часу провести поруч з твариною, при цьому можна дивитися телевізор, сидіти в телефоні. Важливо, щоб людина просто була присутня, щоб мурчик побув трохи у компанії й не відчував себе покинутим.

Кішка з господарями на дивані. Фото: purina.ua

Скільки їжі насипати коту, коли він залишається сам вдома

Перше, що приходить на думку, у кота мають бути повні миски їжі. Але ця ідея погана, адже ваш улюбленець може банально переїсти, що поставить його здоров'я під загрозу.

Автоматичні годівниці також штука не надійна, адже вони можуть зламатися й тварина взагалі залишиться без їжі, а ви будете панікувати, не знаючи, чи мав змогу ваш котик поїсти.

Тому, звичайно, має бути хтось, хто зможе зайти й перевірити, чи з вашим чотирилапим другом все добре, та насипати йому їсти.

Що стосується води, то у тварини завжди має бути доступ до чистої та свіжої води.

Кіт біля мисок з водою та їжею. Фото: dreamstime.com

Що можна зробити, щоб кішка не сумувала на самоті

Як уже вище згадувалося, найкращий спосіб уберегти вашого вихованця від почуття самотності — це знайти надійну людину, яка зможе проводити трохи часу з котиком.

Однак є й інші способи зробити життя кішок комфортнішим під час вашої відсутності:

іграшки-годівниці;

звичайні іграшки;

музика або відео, створені та залишені спеціально для вихованців.

Також Кетрін Панкрац дає цікаву пораду господарям цих милих тварин: щоб кішка менше стресувала, варто залишити деякі свої речі, які ви носили, постільну білизну, не чистити дивани, ліжка й крісла, щоб запах власника якомога довше залишався з твариною. Це її зможе заспокоїти.

Кішка грається зі своєю іграшкою. Фото: google.com

Що потрібно зробити перед тим, як піти й залишити кішку саму вдома

Дельгадо та Панкрац радять господарям котів встановити вебкамеру або будь-яке інше відеоспостереження, щоб мати змогу стежити за кішкою, коли ви перебуваєте поза домом.

Так ви зможете самостійно перевіряти, чи нормально почувається ваш котик, чи має він напружений вигляд, чи ходить у лоток.

Крім усього іншого, власникам також варто враховувати зміну температури. Не має бути спекотно або холодно. Найкраще дотримуватися постійної температури, яка підходить як для вашого вихованця, так і для вас.

Також у холодну пору року можна залишити улюбленцю "теплі місця для відпочинку", такі як ковдри та покривала, щоб ваше кошеня могло в будь-який час прийти й нагрітися, коли йому стане холодно.

Обов'язково погодуйте котика перед від'їздом. Залиште вихованцю кілька напувалок, наповнених свіжою водою. Якщо прийде людина, яка нагодує вашого кота, можна не залишати їжу, якщо ж ні, то подбайте ще й про це.

Бажано поставити кілька чистих лотків, адже заповнивши один, кіт почне залишати екскременти в не призначених для цього місцях.

Розкидайте по дому іграшки, це повинно відволікати кота, що нудьгує. Залиште для нього головоломки та інтерактивні ігри.

А головне — пам'ятайте, кішки потребують нашої турботи та уваги. Якщо ви будете слідувати всім вище перерахованим порадам, тоді ви зможете зберегти здоров'я вашого улюбленця і не так сильно переживати, коли вас не буде вдома.

Кішка лащиться до господаря. Фото: google.com

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