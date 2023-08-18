Боялись, что вылезет из могилы: археологи нашли необычное захоронение 15-летней девочки

Останки, принадлежавшие 15-летней девочке. Фото: Музей Лондонской археологии

Британские ученые поделились выводами о раннесредневековых захоронениях в графстве Кембриджшир на востоке Англии. Могила принадлежала 15-летней девочке и интересна необычным положением тела погибшей.

Об этом сообщает Музей Лондонской археологии, пишет CNN.

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Останки 15-летней девочки нашли в яме в поселении раннего средневековья вблизи юго-восточной английской деревни Коннингтон в графстве Кембриджшир.

Радиоуглеродная датировка обнаружила, что ребенок умер между 680 и 880 годами нашей эры, а археологические работы на этом месте свидетельствуют о том, что активность поселения прекратилась в течение 8-го и 9-го веков.

Примечательно, что девочку похоронили лицом вниз. К тому же, судя по положению ног, ее лодыжки были связаны. По словам ученых, это свидетельствует о том, что были приняты дополнительные меры, чтобы она не могла "вернуться" из могилы.

Найден скелет девушки. Фото: Музей Лондонской археологии

"Считается, что быть погребенным лицом вниз было социальным выражением "отличия", практикой захоронения, предназначенной для людей, считавшихся вне раннесредневекового общества. Сюда входят те, кто выглядел или действовал иначе, чем остальное сообщество, люди с низким социальным статусом, а также лица, подвергшиеся насильственной или неожиданной смерти", — информирует музей.

О низком статусе девочки в обществе свидетельствует то, что она страдала от недоедания в детстве, и анализ ее позвоночника показал, что у нее было заболевание суставов позвоночника, которое могло бы ухудшиться, если она выполняла тяжелый физический труд в молодости. Однако ее смерть, по мнению ученых, была внезапной.

"Это погребение дает интересную, хотя и трагическую возможность увидеть реалии жизни и смерти для тех, кто в прошлом считался аутсайдерами. Наверное, мы никогда не узнаем, как на эту молодую женщину смотрела община, в которой она выросла, но как ее похоронили, говорит нам, что она почти наверняка воспринималась как другая", — сказал Дон Уокер, старший остеолог Музея Лондонской археологии.

Расположение тела ребенка также сделало значимым место его захоронения. Тело девочки положили в яму, ранее содержавшую входной столб для раннесредневековых ворот в поселении.

Иллюстрация ворот для входа в деревню. Фото: Музей Лондонской археологии

Хотя погребение на кладбищах, на территории церквей, не было стандартной практикой в то время, пограничные участки использовались для особых могил.

Так, примерно в 30 милях от места, где ученые обнаружили останки девушки, было похожее захоронение в пограничной канаве поселения. Там в конце VIII-IX века похоронили казненную женщину. В могиле нет рук, головы, шеи и части позвоночника.

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