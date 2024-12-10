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Уволиться во время войны — нужно ли отрабатывать две недели

10 декабря 2024 17:13
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Нужно ли отрабатывать две недели в случае увольнения — украинцам объяснили
Документ в руках. Фото: Pexels
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Полномасштабная война с Россией внесла коррективы в сферу труда в Украине. Однако трудовые отношения между работником и работодателем продолжают регулироваться законами мирного времени.

Поэтому редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, нужно ли работнику отрабатывать две недели в случае увольнения во время войны.

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Несмотря на то, что в Украине идет полномасштабная война с Россией, процедура увольнения с работы остается неизменной.

Так, если работник решил покинуть занимаемую должность и уйти с учреждения, в котором работает, то о своих намерениях работодателя следует предупредить за две недели.

Документ руководителю можно отправить онлайн, воспользовавшись электронной почтой или по любому мессенджеру. То есть документ не обязательно писать собственноручно.

В любом документе — бумажном или электронном — нужно указать дату его создания. После того как на заявлении появится подпись руководителя, работник должен отработать на работе еще две недели, после чего он официально увольняется.

Впрочем, следует отметить, что украинское законодательство позволяет гражданам уволить официально и не отрабатывать четырнадцать дней.

Кто может не отрабатывать две недели

Если внимательно посмотреть Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ), то можно узнать, что работодатель не имеет права задерживать на работе работника, который по каким-то причинам больше не может выполнять свои обязанности.

Но работнику придется привести вескую причину, которую, возможно, нужно будет подтвердить документально. Список таких причин есть в части 1 статьи 38 КЗоТ. Среди них:

  • переезд на новое место жительства;
  • мужа или жену переводят на работу в другой город;
  • поступление в учебное заведение;
  • невозможность проживания в указанной местности из-за состояния здоровья и этому есть медицинская справка;
  • беременность;
  • уход за малышом до 14 лет или ребенком с инвалидностью;
  • уход за больным членом семьи или лицом с инвалидностью I группы;
  • выход на пенсию;
  • другие уважительные причины.

Отметим также, что у работодателя есть право требовать от работника официально подтвердить наличие вышеописанных причин, если последний будет просить об увольнении без отработки двух недель.

Между тем напомним, что украинцы могут рассчитывать на получение денежной компенсации во время увольнения. Это касается тех граждан, которые теряют работу по вине работодателя.

Также мы писали, что бюджетникам в Украине предоставляют дополнительные средства на отпуск. Их можно потратить на оздоровление во время отдыха.

работа увольнение рынок труда война в Украине работодатели

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