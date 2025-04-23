Средняя зарплата в Одессе в 2025 году — какие выплаты предлагают работодатели

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Одессе средняя зарплата в апреле 2025 года приблизилась к отметке в 23 тыс. грн. Это почти на 1,5 тыс. грн больше, чем в Тернополе и на 1 тыс. грн превышает показатель выплат в Харькове.

Об этом свидетельствует информация на кадровом портале Work.ua, которую получили после анализа 9 548 вакансий.

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Кто получает большие зарплаты в Одессе

Как и в большинстве других украинских городов, на рынке труда в Одессе очень ценятся специалисты в сфере продаж и недвижимости, поэтому им предлагают большие выплаты. Например:

руководители отдела продаж могут зарабатывать до 65 тыс. грн ежемесячно;

риелторы — 45 тыс. грн;

региональные менеджеры — 45 тыс. грн

медицинские представители — 40 тыс. грн;

маркетологи — 35 тыс. грн;

менеджеры по продажам — 30 тыс. грн;

Финансистам и экономистам в Одессе в среднем платят по 27,5 тыс. грн и 20,5 тыс. грн соответственно.

Низкие зарплаты в Одессе — кто зарабатывает меньше

Невысокие заработки в апреле предлагают:

администраторам гостиниц — 18, 8 тыс. грн;

флористам — 18,5 тыс. грн;

упаковщицам — 18, 5 тыс. грн;

логопедам — 17,5 тыс. грн;

медсестрам — 17, 5 тыс. грн;

администраторам косметологических центров — 17, 5 тыс. грн;

горничным — 16 тыс. грн;

няням — 15,5 тыс. грн;

охранникам — 15 тыс. грн;

уборщикам — 12 тыс. грн.

Что будет с минимальной зарплатой в 2025 году

Если средняя зарплата в Украине за последний год выросла на 20%, и в апреле 2025 года составляет 24 тыс. грн, то минимальная остается на уровне 2024 года — 8 тыс. грн.

Хотя у народных депутатов было предложение повысить в этом году минимальную зарплату в три этапа:

с 1 апреля — до 9 100 грн;

с 1 июля — до 10 100 грн;

с 1 октября — 11 184 грн.

Но законопроект №12462 сейчас находится на стадии доработки.

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