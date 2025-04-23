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Зарплаты в Одессе в апреле — сколько в среднем платят горожанам

23 апреля 2025 08:15
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Средняя зарплата в Одессе в 2025 году — какие выплаты предлагают работодатели
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Одессе средняя зарплата в апреле 2025 года приблизилась к отметке в 23 тыс. грн. Это почти на 1,5 тыс. грн больше, чем в Тернополе и на 1 тыс. грн превышает показатель выплат в Харькове.

Об этом свидетельствует информация на кадровом портале Work.ua, которую получили после анализа 9 548 вакансий.

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Кто получает большие зарплаты в Одессе

Как и в большинстве других украинских городов, на рынке труда в Одессе очень ценятся специалисты в сфере продаж и недвижимости, поэтому им предлагают большие выплаты. Например:

  • руководители отдела продаж могут зарабатывать до 65 тыс. грн ежемесячно;
  • риелторы — 45 тыс. грн;
  • региональные менеджеры — 45 тыс. грн
  • медицинские представители — 40 тыс. грн;
  • маркетологи — 35 тыс. грн;
  • менеджеры по продажам — 30 тыс. грн;

Финансистам и экономистам в Одессе в среднем платят по 27,5 тыс. грн и 20,5 тыс. грн соответственно.

Низкие зарплаты в Одессе — кто зарабатывает меньше

Невысокие заработки в апреле предлагают:

  • администраторам гостиниц — 18, 8 тыс. грн;
  • флористам — 18,5 тыс. грн;
  • упаковщицам — 18, 5 тыс. грн;
  • логопедам — 17,5 тыс. грн;
  • медсестрам — 17, 5 тыс. грн;
  • администраторам косметологических центров — 17, 5 тыс. грн;
  • горничным — 16 тыс. грн;
  • няням — 15,5 тыс. грн;
  • охранникам — 15 тыс. грн;
  • уборщикам — 12 тыс. грн.

Что будет с минимальной зарплатой в 2025 году

Если средняя зарплата в Украине за последний год выросла на 20%, и в апреле 2025 года составляет 24 тыс. грн, то минимальная остается на уровне 2024 года — 8 тыс. грн.

Хотя у народных депутатов было предложение повысить в этом году минимальную зарплату в три этапа:

  • с 1 апреля — до 9 100 грн;
  • с 1 июля — до 10 100 грн;
  • с 1 октября — 11 184 грн.

Но законопроект №12462 сейчас находится на стадии доработки.

Ранее мы рассказывали о денежных компенсациях для работников, имеющих инвалидность. Известно, о каких суммах идет речь в 2025 году.

Также напомним, какие доходы имеют сотрудники НАК "Нафтогаз Украины". Так, существенно большие зарплаты получает руководство компании.

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09:17 В Чернобыле зафиксировали самое большое стадо оленей

08:59 В МОН ответили, сколько учеников в этом году пишут НМТ за рубежом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:55 Расчет за газ — зачем знать ЕІС-код и для чего нужен

08:44 Антидепрессанты и планирование беременности — что важно знать?

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