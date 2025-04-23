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Зарплати в Одесі у квітні — скільки у середньому платять містянам

23 квітня 2025 08:15
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Середня зарплата в Одесі у 2025 році — які виплати пропонують роботодавці
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Одесі середня зарплата у квітні 2025 року наблизилась до позначки у 23 тис. грн. Це майже на 1,5 тис. грн більше, ніж у Тернополі та на 1 тис. грн перевищує показник виплат у Харкові. 

Про це свідчить інформація на кадровому порталі Work.ua, яку отримали після аналізу 9 548 вакансій.

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Як і в більшості інших українських міст, на ринку праці в Одесі дуже цінуються фахівці у сфері продажу та нерухомості, тож їм і пропонують більші виплати. Наприклад:

  • керівники відділу продажів можуть заробляти до 65 тис. грн щомісяця;
  • рієлтори — 45 тис. грн;
  • регіональні менеджери — 45 тис. грн
  • медичні представники — 40 тис. грн;
  • маркетологи — 35 тис. грн;
  • менеджери з продажу — 30 тис. грн;

Фінансистам та економістам в Одесі у середньому платять по 27,5 тис. грн та 20,5 тис. грн відповідно. 

Низькі зарплати в Одесі — хто заробляє найменше

Невисокі заробітки у квітні пропонують:

  • адміністраторам готелів — 18, 8 тис. грн;
  • флористам — 18,5 тис. грн;
  • пакувальницям — 18, 5 тис. грн;
  • логопедам — 17,5 тис. грн;
  • медсестрам — 17, 5 тис. грн;
  • адміністраторам косметологічних центрів — 17, 5 тис. грн;
  • покоївкам — 16 тис. грн;
  • няням — 15,5 тис. грн;
  • охоронцям — 15 тис. грн;
  • прибиральницям — 12 тис. грн. 

Що буде з мінімальною зарплатою у 2025 році 

Якщо середня зарплата в Україні за останній рік зросла на 20%, і у квітні 2025 року становить 24 тис. грн, то мінімальна залишається на рівні 2024 року — 8 тис. грн. 

Хоча в народних депутатів була пропозиція підвищити цього року мінімальну зарплату у три етапи:

  • з 1 квітня — до 9 100 грн;
  • з 1 липня — до 10 100 грн;
  • з 1 жовтня — 11 184 грн.

Але законопроєкт №12462 наразі перебуває на стадії опрацювання.

Раніше ми розповідали про грошові компенсації для працівників, які мають інвалідність. Відомо, про які суми йдеться у 2025 році. 

Також нагадаємо, які доходи мають співробітники НАК "Нафтогаз України". Так, суттєво більші зарплати отримує керівництво компанії. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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