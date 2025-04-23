Середня зарплата в Одесі у 2025 році — які виплати пропонують роботодавці

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Одесі середня зарплата у квітні 2025 року наблизилась до позначки у 23 тис. грн. Це майже на 1,5 тис. грн більше, ніж у Тернополі та на 1 тис. грн перевищує показник виплат у Харкові.

Про це свідчить інформація на кадровому порталі Work.ua, яку отримали після аналізу 9 548 вакансій.

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Як і в більшості інших українських міст, на ринку праці в Одесі дуже цінуються фахівці у сфері продажу та нерухомості, тож їм і пропонують більші виплати. Наприклад:

керівники відділу продажів можуть заробляти до 65 тис. грн щомісяця;

рієлтори — 45 тис. грн;

регіональні менеджери — 45 тис. грн

медичні представники — 40 тис. грн;

маркетологи — 35 тис. грн;

менеджери з продажу — 30 тис. грн;

Фінансистам та економістам в Одесі у середньому платять по 27,5 тис. грн та 20,5 тис. грн відповідно.

Низькі зарплати в Одесі — хто заробляє найменше

Невисокі заробітки у квітні пропонують:

адміністраторам готелів — 18, 8 тис. грн;

флористам — 18,5 тис. грн;

пакувальницям — 18, 5 тис. грн;

логопедам — 17,5 тис. грн;

медсестрам — 17, 5 тис. грн;

адміністраторам косметологічних центрів — 17, 5 тис. грн;

покоївкам — 16 тис. грн;

няням — 15,5 тис. грн;

охоронцям — 15 тис. грн;

прибиральницям — 12 тис. грн.

Що буде з мінімальною зарплатою у 2025 році

Якщо середня зарплата в Україні за останній рік зросла на 20%, і у квітні 2025 року становить 24 тис. грн, то мінімальна залишається на рівні 2024 року — 8 тис. грн.

Хоча в народних депутатів була пропозиція підвищити цього року мінімальну зарплату у три етапи:

з 1 квітня — до 9 100 грн;

з 1 липня — до 10 100 грн;

з 1 жовтня — 11 184 грн.

Але законопроєкт №12462 наразі перебуває на стадії опрацювання.

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