Зарплаты полицейских — сколько платят и где ищут работников

Сотрудник полиции возле авто. Фото: mvs.gov.ua

В Украине работодатели предлагают разную работу на фоне нехватки кадров во время войны. В частности, в ряде регионов есть множество вакансий для работников на должности в правоохранительных органах.

О том, какие условия и заработную плату предлагают таким специалистам, говорится на одном из кадровых порталов.

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В основном в конце 2024 года гражданам в сфере охраны публичного порядка предлагают в среднем заработную плату на уровне от 30 тыс. гривен, в частности в столичном регионе. Однако в других областях оплата труда стартует от 18 тыс. гривен и выше, при этом есть возможность карьерного роста. Также необходимо иметь специальные навыки и отлично владеть украинским языком.

Работа полицейским в Хмельницкой области

Как говорится в одном из объявлений, Главное управление Нацполиции в Хмельницкой области" в поисках претендентов на должность полицейского в роту полиции особого назначения в городе Хмельницкий. На должности придется обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан в чрезвычайных ситуациях, проводить оперативно-розыскную работу и реагировать на уголовные правонарушения. Предлагают официальное трудоустройство и конкурентную заработную плату на уровне 30-35 тыс. гривен, возможность профессионального роста и повышения квалификации.

"Если вы готовы присоединиться к нашей команде и обеспечивать безопасность граждан в чрезвычайных ситуациях, отправляйте свое резюме отделу кадров по указанным контактным данным", — отмечается в сообщении.

Работа полицейским в ОШБр Нацполиции "Лють"

Также в Днепропетровской области ищут желающих работать полицейским в Объединенной штурмовой бригаде Национальной полиции "Лють". Среди основных служебных обязанностей: необходимо выполнять задачи по отражению вооруженной агрессии РФ в зоне боевых действий, боевые предписания при отпоре вооруженной агрессии России, выполнять другие задачи с применением любых видов оружия. Среди требований: отсутствие офицерского военного или специального звания (для должностей младшего состава полиции), гражданство Украины, возраст от 18 лет. Предлагают заработную плату от 24,8 тыс. гривен для младшего состава и 25,7 тыс. гривен для среднего состава полиции, а также дополнительное вознаграждение на период военного положения в соответствии с постановлением правительства от 28 февраля 2022 г. № 168, материальную помощь для оздоровления и помощь для решения социально-бытовых вопросов (полный соцпакет).

Работа полицейским в Черновицкой области

Главное управление Нацполиции в Черновицкой области проводит набор на должности младшего и среднего состава полиции. Предлагают заработную плату от 18 тыс. грн (после успешного прохождения профподготовки), соцобеспечение согласно льготному лизингу на жилье, компенсацию за аренду по найму жилья, профессиональную подготовку по международным стандартам. Среди требований: украинское гражданство, знание норм Конституции и законов о предотвращении коррупции, знание украинского языка, водительское удостоверение категории В, возраст — от 18 лет.

Работа водителем органа полиции охраны в Умани

Также можно устроиться на должность водителя в орган полиции охраны в Уманском райотделе Управлением полиции охраны. Набор кандидатов в полицию проводится в подразделениях, выполняющих функции в городе. На службу могут быть приняты только граждане Украины в возрасте от 18 лет, у которых есть полное общее среднее образование, владеют украинским языком, водительское удостоверение категории "В" и имеют хорошую физическую подготовку. Заработную плату обещают в 27 тыс. гривен.

Работа полицейским в Киевской области

В одной из вакансий отмечается, что в Броварах Киевской области ищут желающих на должность полицейского в Главное управление Национальной полиции области в "Полк полиции особого назначения Рота 1". Среди основных служебных обязанностей: обеспечивать публичную безопасность и охрану публичного порядка, в частности, на собраниях, митингах, обеспечивать личную безопасность граждан, защищать законные интересы, осуществлять охрану территории и пропускной режим в админздания аппарата МВД. Среди требований: гражданство Украины, полное общее среднее образование, знание основных положений Конституции и законов о предотвращении коррупции, свободное владение украинским языком, возраст — от 18 до 35 лет. Заработную плату обещают в 32 тыс. гривен.

"Приглашаем мотивированных людей на бессрочную службу в Национальной полиции Украины на вакансии полицейских", — говорится в объявлении.

Ранее мы писали об исследовании на рынке, которое показало, что, несмотря на дефицит кадров, некоторые граждане сталкиваются с тем, что компаниям не интересны их навыки. В связи с этим намерены овладеть другой профессией.

Также сообщалось, что эксперты назвали несколько вариантов для устранения дефицита кадров. "Недостаток рук" на рынке труда можно нивелировать, привлекая студентов, пенсионеров и лиц с инвалидностью.