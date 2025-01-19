Рынок труда в Украине — в каких регионах самый низкий уровень заработной платы

Украинские деньги. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Рынок труда в Украине в 2024 году оставался под влиянием войны и ее экономических последствий. Несмотря на трудности, активность работодателей и соискателей постепенно растет. Показатели зарплат и количество вакансий свидетельствуют о попытках рынка найти новый баланс.

О том, где самые низкие зарплаты в Украине, говорится в дайджесте OLX Работа.

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Как изменилась медианная заработная плата

По информации OLX Работа, медианная заработная плата в Украине к концу 2024 года достигла 20 000 грн (480 долларов), увеличившись на 12,5% за год. В то же время уровень инфляции по данным Госстата составил 11,2%. Однако, по сравнению с 2021 годом, в гривневом эквиваленте зарплаты выросли на 13%, тогда как в долларовом эквиваленте они уменьшились на 25% из-за курсовых колебаний.

По регионам ситуация заметно отличается. Самые высокие показатели медианных зарплат зафиксированы во Львовской и Ивано-Франковской областях — 22 500 грн. В Херсонской области наблюдается наибольший рост за год — +45% (22 000 грн). Однако, несмотря на положительные тенденции, некоторые регионы демонстрируют более низкие показатели.

В регионы с самыми низкими показателями медианной зарплаты входят:

Тернопольская область — 17 000 грн;

Черниговская область — 17 500 грн;

Кировоградская область — 18 000 грн.

Эксперты объясняют эти показатели отсутствием крупных предприятий, низкой экономической активностью и недостаточным развитием инфраструктуры в этих областях.

Некоторые профессии демонстрируют снижение доходов. Например:

фасадчики — снижение на 10%;

сторожи — снижение на 8%;

репетиторы — снижение на 5%.

В 2024 году количество вакансий на платформе OLX Работа выросло на 6% по сравнению с 2023 годом, а количество откликов — на 4%. Спрос на удаленную работу вырос на 31%, в частности в таких профессиях, как менеджер интернет-магазина, копирайтер и упаковщик. Однако спрос на вакансии в сфере фармацевтики, аудита и стоматологии остался низким.

Напомним, происходит постепенное восстановление рынка труда в Украине. Бизнес продолжает адаптироваться к новым условиям, в то же время зарплаты также меняются.

Также мы писали, что в течение года некоторыми порталами проводятся опросы работников относительно зарплат. Так, в конце 2024 года было опрошено 14 149 IT-специалистов, среди которых 5 172 разработчика рассказали о своих доходах.