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Зарплати падають — де в Україні платять найменше

19 січня 2025 14:30
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Ринок праці в Україні — у яких регіонах найнижчий рівень заробітної плати
Українські гроші. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Ринок праці в Україні у 2024 році залишався під впливом війни та її економічних наслідків. Попри труднощі, активність роботодавців і пошукачів поступово зростає. Показники зарплат та кількість вакансій свідчать про спроби ринку знайти новий баланс.

Про те, де найнижчі зарплати в Україні, йдеться у дайджесті OLX Робота.

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Як змінилась медіанна заробітна плата

За інформацією OLX Робота, медіанна заробітна плата в Україні до кінця 2024 року сягнула 20 000 грн (480 доларів), збільшившись на 12,5% за рік. Водночас рівень інфляції за даними Держстату склав 11,2%. Однак, у порівнянні з 2021 роком, у гривневому еквіваленті зарплати зросли на 13%, тоді як у доларовому еквіваленті вони зменшилися на 25% через курсові коливання.

По регіонах ситуація помітно відрізняється. Найвищі показники медіанних зарплат зафіксовано у Львівській та Івано-Франківській областях — 22 500 грн. У Херсонській області спостерігається найбільше зростання за рік — +45% (22 000 грн). Проте, попри позитивні тенденції, деякі регіони демонструють нижчі показники.

До регіонів з найнижчими показниками медіанної зарплати входять:

  • Тернопільська область — 17 000 грн;
  • Чернігівська область — 17 500 грн;
  • Кіровоградська область — 18 000 грн.

Експерти пояснюють ці показники відсутністю великих підприємств, низькою економічною активністю та недостатнім розвитком інфраструктури в цих областях.

Деякі професії демонструють зниження доходів. Наприклад:

  • фасадники — зниження на 10%;
  • сторожі — зниження на 8%;
  • репетитори — зниження на 5%.

У 2024 році кількість вакансій на платформі OLX Робота зросла на 6% порівняно з 2023 роком, а кількість відгуків — на 4%. Попит на віддалену роботу виріс на 31%, зокрема в таких професіях, як менеджер інтернет-магазину, копірайтер та пакувальник. Проте попит на вакансії у сфері фармацевтики, аудиту та стоматології залишився низьким.

Нагадаємо, відбувається поступове відновлення ринку праці в Україні. Бізнес продовжує адаптуватися до нових умов, водночас зарплати також змінюються.

Також ми писали, що протягом року деякими порталами проводяться опитування працівників щодо зарплат. Так, наприкінці 2024 року було опитано 14 149 IT-фахівців, серед яких 5 172 розробники розповіли про свої доходи.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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