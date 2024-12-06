Зарплаты в Украине — какие заоблачные суммы получают чиновники

Заоблачные зарплаты чиновников — где платят более 300 тыс. грн
В Украине с начала года средний уровень зарплат работников госорганов, местных госадминистраций и органов судебной власти вырос на 49%. В частности, в октябре 2024 года показатель превысил 57 тыс. гривен.
Такую информацию обнародовало Министерство финансов.
Какие зарплаты получают украинские чиновники
По данным Минфина, средняя зарплата работников центральных органов власти равняется 57,5 тыс. гривен, а в начале года было 38,6 тыс. гривен. Показатель значительно выше среднего уровня зарплат по Украине, который, по информации Пенсионного фонда, в сентябре составил 18 тыс. гривен.
Самые высокие заработные платы получают в Антимонопольном комитете — в среднем выплата составляет 113,7 тыс. гривен, а руководства — 218,4 тыс. гривен. Всего в комитете насчитывается 270 человек.
На втором месте идет Министерство цифровой трансформации со средней зарплатой в 88,5 тысяч. гривен. В ведомстве — 198 работников.
На третьей строчке – Госагентство развития туризма, где средняя зарплата 87,7 тыс. гривен. В агентстве насчитывается 22 работника.
В то же время в Секретариате Кабинета Министров уровень средней зарплаты равняется 67,3 тыс. гривен, а количество сотрудников составляет 680. Руководству выплачивают 103,4 тыс. гривен.
Также в списке:
- Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) — 83,5 тыс. гривен;
- Госслужба финмониторинга — 83 тыс. гривен;
- Госаудиторская служба — 81,6 тыс. гривен;
- Комитет по Национальной премии имени Б. Патона — 77 тыс. гривен;
- Аппарат Верховной Рады — 75,2 тыс. гривен;
- Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета — 72,6 тыс. гривен;
- Гостаможенная служба — 70,3 тыс. гривен.
Заметно выросла зарплата руководителей государственных органов, в том числе одному из них выплатили более 300 тыс. гривен. В НКРЭКУ зарплата главы комиссии за последние три месяца выросла на 42 тыс. гривен — до 330,7 тыс. гривен. В ведомстве насчитывается 531 сотрудник, это самый высокий показатель против других ведомств сферы энергетики.
Но высокие зарплаты наблюдаются у руководителей других государственных органов. К примеру, главы пяти ведомств получили более 200 тыс. гривен:
- Гостаможенная служба — 276,7 тыс. гривен;
- Госслужба финмониторинга — 234,7 тыс. гривен;
- Нацагентство по предотвращению коррупции — 232 тыс. гривен;
- Антимонопольный комитет — 218,4 тыс. гривен;
- Аппарат Верховной Рады — 201,4 тыс. гривен.
Напомним, глава правления "Нафтогаза" раскрыл доходы в должности. В прошлом году он получил более 21 млн гривен, то есть ежемесячно — по 1,78 млн гривен.
Также сообщалось, что один из кадровых порталов опросил работодателей об уровне зарплат в следующем году. Некоторые из них намерены повысить выплаты.
Читайте Новини.LIVE!