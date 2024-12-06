Зарплаты в Украине — какие заоблачные суммы получают чиновники

Заседание правительства. Фото: Кабмин

В Украине с начала года средний уровень зарплат работников госорганов, местных госадминистраций и органов судебной власти вырос на 49%. В частности, в октябре 2024 года показатель превысил 57 тыс. гривен.

Такую информацию обнародовало Министерство финансов.

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По данным Минфина, средняя зарплата работников центральных органов власти равняется 57,5 тыс. гривен, а в начале года было 38,6 тыс. гривен. Показатель значительно выше среднего уровня зарплат по Украине, который, по информации Пенсионного фонда, в сентябре составил 18 тыс. гривен.

Самые высокие заработные платы получают в Антимонопольном комитете — в среднем выплата составляет 113,7 тыс. гривен, а руководства — 218,4 тыс. гривен. Всего в комитете насчитывается 270 человек.

На втором месте идет Министерство цифровой трансформации со средней зарплатой в 88,5 тысяч. гривен. В ведомстве — 198 работников.

На третьей строчке – Госагентство развития туризма, где средняя зарплата 87,7 тыс. гривен. В агентстве насчитывается 22 работника.

В то же время в Секретариате Кабинета Министров уровень средней зарплаты равняется 67,3 тыс. гривен, а количество сотрудников составляет 680. Руководству выплачивают 103,4 тыс. гривен.

Также в списке:

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) — 83,5 тыс. гривен;

Госслужба финмониторинга — 83 тыс. гривен;

Госаудиторская служба — 81,6 тыс. гривен;

Комитет по Национальной премии имени Б. Патона — 77 тыс. гривен;

Аппарат Верховной Рады — 75,2 тыс. гривен;

Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета — 72,6 тыс. гривен;

Гостаможенная служба — 70,3 тыс. гривен.

Данные о зарплатах. Источник: Минфин

Заметно выросла зарплата руководителей государственных органов, в том числе одному из них выплатили более 300 тыс. гривен. В НКРЭКУ зарплата главы комиссии за последние три месяца выросла на 42 тыс. гривен — до 330,7 тыс. гривен. В ведомстве насчитывается 531 сотрудник, это самый высокий показатель против других ведомств сферы энергетики.

Но высокие зарплаты наблюдаются у руководителей других государственных органов. К примеру, главы пяти ведомств получили более 200 тыс. гривен:

Гостаможенная служба — 276,7 тыс. гривен;

Госслужба финмониторинга — 234,7 тыс. гривен;

Нацагентство по предотвращению коррупции — 232 тыс. гривен;

Антимонопольный комитет — 218,4 тыс. гривен;

Аппарат Верховной Рады — 201,4 тыс. гривен.

Информация о зарплатах. Источник: Минфин

Напомним, глава правления "Нафтогаза" раскрыл доходы в должности. В прошлом году он получил более 21 млн гривен, то есть ежемесячно — по 1,78 млн гривен.

Также сообщалось, что один из кадровых порталов опросил работодателей об уровне зарплат в следующем году. Некоторые из них намерены повысить выплаты.