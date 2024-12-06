Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рынок труда arrow Заоблачные зарплаты чиновников — где платят более 300 тыс. грн arrow

Заоблачные зарплаты чиновников — где платят более 300 тыс. грн

6 декабря 2024 14:30
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в Украине — какие заоблачные суммы получают чиновники
Заседание правительства. Фото: Кабмин
Ксения Симонова - Редактор

В Украине с начала года средний уровень зарплат работников госорганов, местных госадминистраций и органов судебной власти вырос на 49%. В частности, в октябре 2024 года показатель превысил 57 тыс. гривен.

Такую информацию обнародовало Министерство финансов.

Читайте также:

Какие зарплаты получают украинские чиновники

По данным Минфина, средняя зарплата работников центральных органов власти равняется 57,5 тыс. гривен, а в начале года было 38,6 тыс. гривен. Показатель значительно выше среднего уровня зарплат по Украине, который, по информации Пенсионного фонда, в сентябре составил 18 тыс. гривен.

Самые высокие заработные платы получают в Антимонопольном комитете — в среднем выплата составляет 113,7 тыс. гривен, а руководства — 218,4 тыс. гривен. Всего в комитете насчитывается 270 человек.

На втором месте идет Министерство цифровой трансформации со средней зарплатой в 88,5 тысяч. гривен. В ведомстве — 198 работников.

На третьей строчке – Госагентство развития туризма, где средняя зарплата 87,7 тыс. гривен. В агентстве насчитывается 22 работника.

В то же время в Секретариате Кабинета Министров уровень средней зарплаты равняется 67,3 тыс. гривен, а количество сотрудников составляет 680. Руководству выплачивают 103,4 тыс. гривен.

Также в списке:

  • Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) — 83,5 тыс. гривен;
  • Госслужба финмониторинга — 83 тыс. гривен;
  • Госаудиторская служба — 81,6 тыс. гривен;
  • Комитет по Национальной премии имени Б. Патона — 77 тыс. гривен;
  • Аппарат Верховной Рады — 75,2 тыс. гривен;
  • Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета — 72,6 тыс. гривен;
  • Гостаможенная служба — 70,3 тыс. гривен.

 

зарплаты чиновников
Данные о зарплатах. Источник: Минфин

Заметно выросла зарплата руководителей государственных органов, в том числе одному из них выплатили более 300 тыс. гривен. В НКРЭКУ зарплата главы комиссии за последние три месяца выросла на 42 тыс. гривен — до 330,7 тыс. гривен. В ведомстве насчитывается 531 сотрудник, это самый высокий показатель против других ведомств сферы энергетики.

Но высокие зарплаты наблюдаются у руководителей других государственных органов. К примеру, главы пяти ведомств получили более 200 тыс. гривен:

  • Гостаможенная служба — 276,7 тыс. гривен;
  • Госслужба финмониторинга — 234,7 тыс. гривен;
  • Нацагентство по предотвращению коррупции — 232 тыс. гривен;
  • Антимонопольный комитет — 218,4 тыс. гривен;
  • Аппарат Верховной Рады — 201,4 тыс. гривен.

 

зарплаты чиновников
Информация о зарплатах. Источник: Минфин

 

Напомним, глава правления "Нафтогаза" раскрыл доходы в должности. В прошлом году он получил более 21 млн гривен, то есть ежемесячно — по 1,78 млн гривен.

Также сообщалось, что один из кадровых порталов опросил работодателей об уровне зарплат в следующем году. Некоторые из них намерены повысить выплаты.

зарплаты выплаты деньги чиновники доходы госслужащие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:25 Новые изменения в декабре в перемещениях между воинскими частями

15:20 13-я зарплата для учителей — кто получит двойной оклад в декабре

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

15:13 Венгрия могла следить за чиновниками ЕС — расследование

15:09 Неприятности для водителей — прогноз погоды в Львове на завтра

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

15:01 На Одесчине закрыли восемь автозаправок — что произошло

14:53 РФ почти потеряла преимущество в снарядах на фронте, — Sky News

14:52 На Закарпатье мошенник печатал "документы" для уклонистов

14:51 Украина презентовала новый дрон-ракету "Пекло" — фото

14:48 Шмыгаль объяснил суть условия зарплаты в 20 тыс. для бронирования

15:25 Новые изменения в декабре в перемещениях между воинскими частями

15:20 13-я зарплата для учителей — кто получит двойной оклад в декабре

15:13 Венгрия могла следить за чиновниками ЕС — расследование

15:09 Неприятности для водителей — прогноз погоды в Львове на завтра

15:01 На Одесчине закрыли восемь автозаправок — что произошло

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

14:53 РФ почти потеряла преимущество в снарядах на фронте, — Sky News

14:52 На Закарпатье мошенник печатал "документы" для уклонистов

14:51 Украина презентовала новый дрон-ракету "Пекло" — фото

14:48 Шмыгаль объяснил суть условия зарплаты в 20 тыс. для бронирования

14:30 Заоблачные зарплаты чиновников — где платят более 300 тыс. грн

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Text

13:00 Помощь от США и встреча с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:54 В ГПСУ заявили о штурмах РФ на двух направлениях — есть ли успехи

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

12:48 Командир роты призвал мужчин поздравлять, присоединившись к ВСУ

Text

11:54 Базовая военная подготовка — нардеп назвал главную цель

Text

11:53 Тимочко назвал количество дел по СЗЧ, которые были доказаны

Text

09:48 Офицер НГУ объяснил, почему не стоит мобилизовывать с 18 лет

Text

09:08 Офицер Маркив назвал самые сильные стороны Сил обороны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие