У Нафтогазі проведуть конкурс на посаду голови правління — яку зарплату можна отримувати

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нещодавно Олексія Чернишова було призначено віцепрем'єр-міністром – міністром національної єдності, відповідно, його пост у НАК "Нафтогаз" став вакантним. Невдовзі відбудеться конкурс на нового керівника компанії. Той, хто займе цю посаду, окрім можливості сприяти розвитку українського газового ринку, матиме шестизначну зарплату.

Про це розповідає OBOZ.UA.

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Згідно з вимогами, голова правління "Нафтогазу" зобов'язаний публікувати свої декларації, що дозволяє розкрити доходи керівника цієї великої української компанії. За минулий рік Чернишов отримав 21 млн 372 тис. грн, що еквівалентно щомісячній зарплаті в 1 млн 781 тис. грн. Важливо зазначити, що в деклараціях вказується заробітна плата до податкових вирахувань, тому реальний розмір доходу після сплати податків буде меншим.

Декларація Олексія Чернишова. Джерело: скриншот

Крім того, інформацію про свої заробітки публікують і члени правління "Нафтогазу". Зокрема, фінансовий директор компанії та член правління з 28 вересня 2021 рокуРоман Чумак, заробив за минулий рік 15 млн 298 тис. грн, що означає, що його щомісячний дохід складав 1 млн 274 тис. грн.

Також оприлюднено заробітки членів Наглядової ради. Зокрема, заступниця голови Наглядової ради "Нафтогаза" Наталія Бойко, отримала за минулий рік 4 млн 223 тис. грн, що становить майже 352 тис. грн на місяць.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Одесі наступного року планується значне збільшення витрат на утримання органів місцевого самоврядування, зокрема на оплату праці чиновників. Для цих цілей в міському бюджеті передбачено понад 1 мільярд гривень.

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