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Космическая сумма — какая зарплата главы правления Нафтогаза

5 декабря 2024 15:35
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
В Нафтогазе проведут конкурс на должность председателя правления — какую зарплату можно получать
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Недавно Алексей Чернышев был назначен вице-премьер-министром – министром национального единства, соответственно, его пост в НАК "Нафтогаз" стал вакантным. Вскоре состоится конкурс на нового руководителя компании. Тот, кто займет этот пост, кроме возможности содействовать развитию украинского газового рынка, будет иметь шестизначную зарплату.

Об этом рассказывает OBOZ.UA.

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Согласно требованиям, председатель правления "Нафтогаза" обязан публиковать свои декларации, что позволяет раскрыть доходы руководителя этой крупной украинской компании. За прошлый год Чернышев получил 21 млн 372 тыс. грн, что эквивалентно ежемесячной зарплате в 1 млн 781 тыс. грн. Важно отметить, что в декларациях указывается заработная плата в налоговые вычеты, поэтому реальный размер дохода после уплаты налогов будет меньше.

Сколько зарабатывает руководитель Нафтогаза
Декларация Алексея Чернышева. Источник: скриншот

Кроме того, информацию о своих заработках публикуют и члены правления "Нафтогаза". В частности, финансовый директор компании и член правления с 28 сентября 2021 года Роман Чумак заработал за прошлый год 15 млн 298 тыс. грн, что означает, что его ежемесячный доход составлял 1 млн 274 тыс. грн.

Также обнародованы заработки членов Наблюдательного совета. В частности, заместитель председателя Наблюдательного совета "Нафтогаза" Наталья Бойко, получила за прошлый год 4 млн 223 тыс. грн, что составляет около 352 тыс. грн. грн в месяц.

Что еще стоит знать

Напомним, в Одессе в следующем году планируется значительное увеличение расходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе на оплату труда чиновников. Для этих целей в городском бюджете предусмотрено более 1 миллиарда гривен.

Мы также писали, что энергетическая система Украины находится в сложной ситуации и для ее восстановления необходимы высококвалифицированные специалисты. В связи с этим ДТЭК предлагает привлекательные условия труда и заработной платы, постоянно расширяя свою команду.

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