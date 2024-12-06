Зарплати в Україні — які захмарні суми отримують чиновники

Засідання уряду. Фото: Кабмін

В Україні з початку року середній рівень заробітних плат працівників держорганів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади зріс на 49%. Зокрема, у жовтні 2024 року показник перевищив 57 тис. гривень.

Таку інформацію оприлюднило Міністерство фінансів.

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За даними Мінфіну, середня зарплатня працівників центральних органів влади дорівнює 57,5 тис. гривень, а на початку року було 38,6 тис. гривень. Показник значно вищий за середній рівень зарплат по Україні, який за інформацією Пенсійного фонду, у вересні становив 18 тис. гривень.

Найвищі заробітні плати отримують в Антимонопольному комітеті — у середньому виплата становить 113,7 тис. гривень, а керівництва — 218,4 тис. гривень. Загалом у комітеті налічується 270 осіб.

На другому місці йде Міністерство цифрової трансформації із середньою зарплатнею у 88,5 тис. гривень. У відомстві — 198 працівників.

На третій сходинці — Держагентство розвитку туризму, де середня зарплата 87,7 тис. гривень. В агенції налічується 22 працівники.

Водночас у Секретаріаті Кабінету Міністрів рівень середньої зарплати дорівнює 67,3 тис. гривень, а кількість співробітників становить 680. Керівництву виплачують 103,4 тис. гривень.

Також у списку:

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) — 83,5 тис. гривень;

Держслужба фінмоніторингу – 83 тис. гривень;

Держаудиторська служба — 81,6 тис. гривень;

Комітет з Національної премії України імені Б. Патона — 77 тис. гривень;

Апарат Верховної Ради — 75,2 тис. гривень;

Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради — 72,6 тис. гривень;

Держмитна служба — 70,3 тис. гривень.

Дані про зарплати. Джерело: Мінфін

Помітно зросла зарплатня очільників державних органів, зокрема одному з них виплатили понад 300 тис. гривень. У НКРЕКП зарплатня голови комісії за останні три місяці зросла на 42 тис. гривень — до 330,7 тис. гривень. У відомстві налічується 531 співробітник, це найвищий показник проти інших відомств сфери енергетики.

Та високі зарплати спостерігаються у керівників інших державних органів. Наприклад, голови п’яти відомств отримали більш як 200 тис. гривень:

Держмитна служба — 276,7 тис. гривень;

Держслужба фінмоніторингу — 234,7 тис. гривень;

Нацагентство з питань запобігання корупції — 232 тис. гривень;

Антимонопольний комітет — 218,4 тис. гривень;

Апарат Верховної Ради — 201,4 тис. гривень.

Інформація про зарплати. Джерело: Мінфін

Нагадаємо, голова правління "Нафтогазу" розкрив доходи на посаді. Торік він отримав понад 21 млн гривень, тобто щомісяця мав 1,78 млн гривень.

Також повідомлялося, що один із кадрових порталів опитав роботодавців про рівень зарплат наступного року. Деякі з них мають намір підвищити виплати.