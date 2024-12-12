Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рынок труда arrow Война и зарплаты — ученая объяснила, что изменилось arrow

Война и зарплаты — ученая объяснила, что изменилось

12 декабря 2024 13:13
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Зарплати у 2024 році — як змінилися мінімальні та реальні виплати
Работа в офисе. Фото: Freepik
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Несмотря на распространенное мнение, что украинцы мало зарабатывают, зарплаты населения выросли в 2024 году. Так, по итогам года ожидается, что увеличатся не только номинальные, но и реальные выплаты.

Об этом сказала в интервью изданию РБК-Украина доктор экономических наук Людмила Черенько.

Читайте также:

"Я видела последние расчеты, которые базировались на данных за октябрь. За ноябрь-декабрь вряд ли что-то изменится, и вот в НБУ ожидают роста заработной платы по итогам года. Есть даже тезис, что зарплаты практически вернутся к уровню 2021-го, то есть мы полностью наверстали по заработной плате три военных года", — рассказала ученая.

При этом, как отметила Черенько, на рынке труда в Украине сохраняется высокий уровень безработицы, хотя в некоторых профессиях наблюдается дефицит кадровых ресурсов. От последствий войны рынок труда восстановился всего на две трети.

"Рабочих мест все-таки не хватает", — подчеркнула Людмила Черенько.

Что будет с минимальной зарплатой в 2025 году

В статье 8 Закона Украины О Государственном бюджете на 2025 год говорится, что с 1 января зарплаты будут следующими:

  • Месячный размер — 8 тыс. грн.
  • Почасовой — 48 грн.

Уровень минимальной зарплаты корректирует государство при внесении изменений в государственный бюджет. Это происходит когда, например, растут цены на товары и услуги.

Ранее мы рассказывали, сколько зарабатывают продавцы в Украине и кто из них имеет самые большие зарплаты.

Также напомним, что украинцы на пенсии имеют возможность зарабатывать ежемесячно 20 тыс. грн дополнительного дохода. Работодатели, в частности, предлагают работать грузчиками, курьерами и не только.

зарплаты безработица деньги рынок труда дефицит война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:12 В Запорожье нашли под завалами тело человека — новые данные

14:11 Психологическая помощь бойцам — изобрели уникальную технологию

14:00 Экс-динамовец Деметрадзе поддерживает Каладзе и Россию

13:57 Битва за Крым – какие силы российского ПВО на полуострове

13:54 В Киеве завершились финальные соревнования "Игры ветеранов"

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

13:49 Украина наращивает объемы продаж зерна — где интересуются

13:33 В метро Киева состоялись ремонтные работы на рельсах — детали

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

13:22 Недостатки пенсионной системы — что нельзя сделать с выплатами

13:13 Война и зарплаты — ученая объяснила, что изменилось

14:12 В Запорожье нашли под завалами тело человека — новые данные

14:11 Психологическая помощь бойцам — изобрели уникальную технологию

14:00 Экс-динамовец Деметрадзе поддерживает Каладзе и Россию

13:57 Битва за Крым – какие силы российского ПВО на полуострове

13:54 В Киеве завершились финальные соревнования "Игры ветеранов"

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

13:49 Украина наращивает объемы продаж зерна — где интересуются

13:33 В метро Киева состоялись ремонтные работы на рельсах — детали

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

13:22 Недостатки пенсионной системы — что нельзя сделать с выплатами

13:13 Война и зарплаты — ученая объяснила, что изменилось

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Text

12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

Text

08:00 Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

Text

01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника