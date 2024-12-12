Зарплати у 2024 році — як змінилися мінімальні та реальні виплати

Работа в офисе. Фото: Freepik

Несмотря на распространенное мнение, что украинцы мало зарабатывают, зарплаты населения выросли в 2024 году. Так, по итогам года ожидается, что увеличатся не только номинальные, но и реальные выплаты.

Об этом сказала в интервью изданию РБК-Украина доктор экономических наук Людмила Черенько.

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"Я видела последние расчеты, которые базировались на данных за октябрь. За ноябрь-декабрь вряд ли что-то изменится, и вот в НБУ ожидают роста заработной платы по итогам года. Есть даже тезис, что зарплаты практически вернутся к уровню 2021-го, то есть мы полностью наверстали по заработной плате три военных года", — рассказала ученая.

При этом, как отметила Черенько, на рынке труда в Украине сохраняется высокий уровень безработицы, хотя в некоторых профессиях наблюдается дефицит кадровых ресурсов. От последствий войны рынок труда восстановился всего на две трети.

"Рабочих мест все-таки не хватает", — подчеркнула Людмила Черенько.

Что будет с минимальной зарплатой в 2025 году

В статье 8 Закона Украины О Государственном бюджете на 2025 год говорится, что с 1 января зарплаты будут следующими:

Месячный размер — 8 тыс. грн.

Почасовой — 48 грн.

Уровень минимальной зарплаты корректирует государство при внесении изменений в государственный бюджет. Это происходит когда, например, растут цены на товары и услуги.

Ранее мы рассказывали, сколько зарабатывают продавцы в Украине и кто из них имеет самые большие зарплаты.

Также напомним, что украинцы на пенсии имеют возможность зарабатывать ежемесячно 20 тыс. грн дополнительного дохода. Работодатели, в частности, предлагают работать грузчиками, курьерами и не только.