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Війна і зарплати — науковиця пояснила, що змінилося

12 грудня 2024 13:13
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Зарплати у 2024 році — як змінилися мінімальні та реальні виплати
Робота в офісі. Фото: Freepik
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Попри поширену думку про те, що українці мало заробляють, зарплати населення зросли у 2024 році. Так, за підсумками року очікується, що побільшають не тільки номінальні, а й реальні виплати.

Про це сказала в інтерв’ю виданню РБК-Україна доктор економічних наук Людмила Черенько. 

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"Я бачила останні розрахунки, які базувалися на даних за жовтень. За листопад-грудень навряд чи щось зміниться, і ось в НБУ очікують ріст заробітної плати за підсумками року. Є навіть теза, що зарплати практично повернуться до рівня 2021-го, тобто ми повністю надолужили за заробітною платою три воєнні роки", — розповіла науковиця. 

При цьому, як зауважила Черенько, на ринку праці в Україні зберігається високий рівень безробіття, хоча в певних професіях спостерігається дефіцит кадрових ресурсів. Від наслідків війни ринок праці відновився лише на дві третини. 

"Робочих місць все-таки не вистачає", — підкреслила Людмила Черенько.

Що буде з мінімальною зарплатою у 2025 році 

У статті 8 Закону України Про Державний бюджет на 2025 рік" йдеться про те, що з 1 січня мінімальні зарплати будуть такими: 

  • Місячний розмір — 8 тис. грн.
  • Погодинний — 48 грн.

Рівень мінімальної зарплати корегує держава під час внесення змін у державний бюджет. Це відбувається, коли, наприклад, зростають ціни на товари та послуги. 

Раніше ми розповідали, скільки заробляють продавці в Україні та хто з них має найбільші зарплати.

Також нагадаємо, що українці на пенсії мають нагоду заробляти щомісяця 20 тис. грн  додаткового доходу. Роботодавці, зокрема, пропонують людям похилого віку працювати вантажниками, кур’єрами і не тільки. 

зарплати безробіття гроші ринок праці дефіцит війна в Україні

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