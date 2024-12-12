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Рівень крайньої бідності зріс — як змінилася економіка України

12 грудня 2024 11:39
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Економіка працює, але зростає бідність — як змінилися доходи українців у 2024 році
Українські гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Наприкінці 2024 року економічна ситуація в Україні викликала змішані почуття серед експертів. Попри зростання рівня крайньої бідності, найгірших прогнозів вдалося уникнути.

Про це розповіла доктор економічних наук Людмила Черенько в інтерв'ю РБК-Україна.

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Вона поділилася думками щодо змін у доходах українців, впливу війни на економіку та можливостей повернення біженців додому.

Економіка працює, але зростає бідність

Перший рік повномасштабної війни став справжнім шоком для економіки. Проте, за словами Людмили Черенько, Україні вдалося уникнути катастрофічного падіння. Економіка працює завдяки тому, що люди продовжують користуватися послугами, відвідують кафе, театри та інші заклади. Це підтримує робочі місця та економічну активність.

"Немає економіки немає країни. Ми цікаві партнерам як держава, поки жива наша економіка", — зазначила експертка.

Водночас рівень крайньої бідності зріс до тривожних показників. Якщо у 2021 році частка людей із доходами нижче офіційного прожиткового мінімуму становила лише 1,3%, то у 2023 році цей показник зріс до 9%.

Чи вдалося досягти стабільності із зарплатами та робочими місцями

Попри воєнні виклики, макропоказники за 2023 рік перевершили очікування. У 2024 році зарплати українців поступово зростають, але цей процес неоднорідний. Багато людей залишаються за межею бідності через втрату майна, доходів або житла.

Також Людмила Черенько наголосила, що дефіцит кадрів на ринку праці є суттєвою проблемою. Повернення біженців з-за кордону, на її думку, залежить від доступності житла та робочих місць. Висока вартість оренди житла у великих містах залишається перешкодою для внутрішньо переміщених осіб.

Чому соціальна допомога доступна не всім

Система соціальної підтримки в Україні залишається майже незмінною з 2021 року. Програми допомоги малозабезпеченим родинам і субсидії існують, але їх недовикористовують. Водночас людей з низькими доходами соціальний захист не бачить.

"Соціальний захист чекає людей, а вони не приходять", – каже експертка.

Щоб вони отримали допомогу, експертка вважає, що соціальним службам самим потрібно йти до них. Потрібно проводити спеціальні дослідження та виявляти таких людей.

Чи є перспективи повернення до "довоєнного" рівня

Попри складнощі, за словами Черенько, Україна поступово рухається до відновлення економічних показників. Однак головною проблемою залишається різке зростання крайньої бідності, особливо серед пенсіонерів та тих, хто втратив житло чи джерела доходу.

Нагадаємо, в Україні відбулося зростання середньої заробітної плати до 20 590 грн (брутто). Рівень підвищення становить 22,2%, але в деяких сферах дохід працівників зріс на майже 38%.

Також ми писали, що з 1 грудня в Україні набув чинності закон про масштабне підвищення податків. Підвищення ставки податку на прибуток для банків є однією з найважливіших новацій.

зарплати українці бідність економіка доходи соціальна допомога

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