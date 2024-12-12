Экономика работает, но растет бедность — как изменились доходы украинцев в 2024 году

Украинские деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В конце 2024 года экономическая ситуация в Украине вызвала смешанные чувства среди экспертов. Несмотря на рост крайней бедности, худших прогнозов удалось избежать.

Об этом рассказала доктор экономических наук Людмила Черенько в интервью РБК-Украина.

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Она поделилась мнениями об изменениях в доходах украинцев, влиянии войны на экономику и возможностях возвращения беженцев домой.

Экономика работает, но растет бедность

Первый год полномасштабной войны стал подлинным шоком для экономики. Однако, по словам Людмилы Черенько, Украине удалось избежать катастрофического падения. Экономика работает благодаря тому, что люди продолжают пользоваться услугами, посещают кафе, театры и другие заведения. Это поддерживает рабочие места и экономическую активность.

"Нет экономики — нет страны. Мы интересны партнерам как государство, пока жива наша экономика", — отметила эксперт.

В то же время, уровень крайней бедности вырос до тревожных показателей. Если в 2021 году доля людей с доходами ниже официального прожиточного минимума составляла всего 1,3%, то в 2023 году этот показатель вырос до 9%.

Удалось ли достичь стабильности по зарплате и рабочим местам

Несмотря на военные вызовы, макропоказатели за 2023 год превзошли ожидания. В 2024 году зарплаты украинцев постепенно растут, но этот процесс не однороден. Многие остаются за чертой бедности из-за потери имущества, доходов или жилья.

Также Людмила Черенько подчеркнула, что дефицит кадров на рынке труда — существенная проблема. Возвращение беженцев из-за границы, по ее мнению, зависит от доступности жилья и рабочих мест. Высокая стоимость аренды жилья в больших городах остается помехой для внутренне перемещенных лиц.

Почему социальная помощь доступна не всем

Система социальной поддержки в Украине остается почти неизменной с 2021 года. Программы помощи малоимущим семьям и субсидии существуют, но их недоиспользуют. В то же время, людей с низкими доходами социальная защита не видит.

"Социальная защита ждет людей, а они не приходят", — говорит эксперт.

Чтобы они получили помощь, эксперт считает, что социальным службам самим нужно идти к ним. Следует проводить специальные исследования и выявлять таких людей.

Есть ли перспективы возвращения к "довоенному" уровню

Несмотря на сложности, по словам Черенько, Украина постепенно движется к восстановлению экономических показателей. Однако главной проблемой остается резкий рост крайней бедности, особенно среди пенсионеров и потерявших жилье или источники дохода.

Напомним, в Украине произошел рост средней заработной платы до 20 590 грн (брутто). Уровень повышения составляет 22,2%, но в некоторых сферах доход работников вырос почти на 38%.

Также мы писали, что с 1 декабря в Украине вступил в силу закон о масштабном повышении налогов. Повышение ставки налога на прибыль для банков является одной из важнейших новаций.