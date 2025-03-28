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Вакансии в фонде Притулы — на какие должности ищут сотрудников

28 марта 2025 07:25
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Работа в фонде Сергея Притулы — какие вакансии открыты и столько платят в 2025 году
Сергей Притула. Фото: Facebook
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Ища работу, не стоит обходить стороной благотворительные фонды. Неприбыльные организации также предлагают украинцам вакансии с достойной оплатой труда. В частности, в конце марта 2025 года открыты вакантные места в команде Сергея Притулы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кем можно трудоустроиться в благотворительный фонд Сергея Притулы.

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Актуальные вакансии публикуют на порталах по поиску работы, в частности Work.ua. Организация занимается двумя видами деятельности: милитарным и гуманитарным направлениями. Поэтому каждый желающий сможет попробовать свои силы, в зависимости от индивидуальных потребностей.

По состоянию на 26 марта фонд Сергея Притулы ищет работников на шесть должностей:

  • инструктор по тактической медицине;
  • руководитель направления коммуникаций и PR;
  • копирайтер;
  • менеджер по международным партнерствам;
  • менеджер по партнерствам на гуманитарное направление;
  • специалист по РЭБ/РЭР.
  • Вакансии в фонде Притулы — на какие должности ищут сотрудников - фото 1
    Вакансии в фонде Сергея Притулы. Фото: скриншот
  • Вакансии в фонде Притулы — на какие должности ищут сотрудников - фото 2
    Вакансии в фонде Сергея Притулы. Фото: скриншот
  • Вакансии в фонде Притулы — на какие должности ищут сотрудников - фото 3
    Вакансии в фонде Сергея Притулы. Фото: скриншот
  • Вакансии в фонде Притулы — на какие должности ищут сотрудников - фото 4
    Вакансии в фонде Сергея Притулы. Фото: скриншот
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На инструктора по тактической медицине возлагают обязанности проведения тренингов для военных и постоянного пребывания на полигонах. А руководителю направления коммуникаций нужно разработать стратегию бренда, построить и реализовать PR-деятельность для увеличения эффективности работы фонда.

Что касается заработной платы, то в объявлениях не указали точную сумму дохода. Размер будут определять по результатам собеседования. Но в подобных вакансиях за ноябрь-декабрь 2024 года менеджеру по работе с партнерами предлагали 31 000 грн зарплаты в месяц, бухгалтеру — 30 000 грн, менеджеру по международным партнерствам — от 30 000 до 40 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Кодексе законов о труде прописана доплата украинцам за работу в ночное время. Деньги необходимо выплачивать за каждый час деятельности ночью, а именно с 10 вечера до 6 утра. Размер надбавки составляет минимум 20% часового должностного оклада, но не более 40%.

Также мы писали, на каких должностях больше всего выросло денежное обеспечение. По данным Work.ua, средний уровень дохода в Украине составляет 23 900 грн, что на 20% превышает показатель марта 2024 года. В частности зарплата начальника отдела кадров выросла на 56%.

работа Сергей Притула вакансии зарплата должность

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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