Робота у фонді Сергія Притули — які вакансії відкриті та стільки платять у 2025 році

Сергій Притула. Фото: Facebook

Шукаючи роботу, не варто обходити стороною благодійні фонди. Неприбуткові організації також пропонують українцям вакансії з достойною оплатою праці. Зокрема, наприкінці березня 2025 року відкриті вакантні місця в команді Сергія Притули.

Сайт Новини.LIVE розповідає, ким можна працевлаштуватися у благодійний фонд Сергія Притули.

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Кого шукають у фонді Притули

Актуальні вакансії публікують на порталах із пошуку роботи, зокрема Work.ua. Організація займається двома видами діяльності: мілітарним і гуманітарним напрямками. Тож кожен охочий зможе спробувати власні сили, залежно від індивідуальних потреб.

Станом на 26 березня фонд Сергія Притули шукає працівників на шість посад:

інструктор з тактичної медицини;

керівник напрямку комунікацій та PR;

копірайтер;

менеджер з міжнародних партнерств;

менеджер з партнерств на гуманітарний напрям;

спеціаліст з РЕБ/РЕР.

Вакансії у фонді Сергія Притули. Фото: скриншот

Вакансії у фонді Сергія Притули. Фото: скриншот

Вакансії у фонді Сергія Притули. Фото: скриншот

Вакансії у фонді Сергія Притули. Фото: скриншот 1 / 4

На інструктора з тактичної медицини покладають обов’язки проведення тренінгів для військових і постійного перебування на полігонах. А керівнику напрямку комунікацій потрібно розробити стратегію бренду, побудувати та реалізувати PR-діяльність для збільшення ефективності роботи фонду.

Що стосується заробітної плати, то в оголошеннях не зазначили точну суму доходу. Розмір визначатимуть за результатами співбесіди. Але в подібних вакансіях за листопад-грудень 2024 року менеджеру по роботі з партнерами пропонували 31 000 грн зарплати на місяць, бухгалтеру — 30 000 грн, менеджеру з міжнародних партнерств — від 30 000 до 40 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Кодексі законів про працю прописана доплата українцям за роботу в нічний час. Гроші необхідно виплачувати за кожну годину діяльності вночі, а саме з 10 вечора до 6 ранку. Розмір надбавки становить мінімум 20% годинного посадового окладу, але не більше 40%.

Також ми писали, на яких посадах найбільше виросло грошове забезпечення. За даними Work.ua, середній рівень доходу в Україні становить 23 900 грн, що на 20% перевищує показник березня 2024 року. Зокрема, зарплата начальника відділу кадрів виросла на 56%.