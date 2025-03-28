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Вакансії у фонді Притули — на які посади шукають працівників

28 березня 2025 07:25
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Робота у фонді Сергія Притули — які вакансії відкриті та стільки платять у 2025 році
Сергій Притула. Фото: Facebook
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Шукаючи роботу, не варто обходити стороною благодійні фонди. Неприбуткові організації також пропонують українцям вакансії з достойною оплатою праці. Зокрема, наприкінці березня 2025 року відкриті вакантні місця в команді Сергія Притули.

Сайт Новини.LIVE розповідає, ким можна працевлаштуватися у благодійний фонд Сергія Притули.

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Кого шукають у фонді Притули

Актуальні вакансії публікують на порталах із пошуку роботи, зокрема Work.ua. Організація займається двома видами діяльності: мілітарним і гуманітарним напрямками. Тож кожен охочий зможе спробувати власні сили, залежно від індивідуальних потреб.

Станом на 26 березня фонд Сергія Притули шукає працівників на шість посад:

  • інструктор з тактичної медицини;
  • керівник напрямку комунікацій та PR;
  • копірайтер;
  • менеджер з міжнародних партнерств;
  • менеджер з партнерств на гуманітарний напрям;
  • спеціаліст з РЕБ/РЕР.
  • Вакансії у фонді Притули — на які посади шукають працівників - фото 1
    Вакансії у фонді Сергія Притули. Фото: скриншот
  • Вакансії у фонді Притули — на які посади шукають працівників - фото 2
    Вакансії у фонді Сергія Притули. Фото: скриншот
  • Вакансії у фонді Притули — на які посади шукають працівників - фото 3
    Вакансії у фонді Сергія Притули. Фото: скриншот
  • Вакансії у фонді Притули — на які посади шукають працівників - фото 4
    Вакансії у фонді Сергія Притули. Фото: скриншот
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На інструктора з тактичної медицини покладають обов’язки проведення тренінгів для військових і постійного перебування на полігонах. А керівнику напрямку комунікацій потрібно розробити стратегію бренду, побудувати та реалізувати PR-діяльність для збільшення ефективності роботи фонду.

Що стосується заробітної плати, то в оголошеннях не зазначили точну суму доходу. Розмір визначатимуть за результатами співбесіди. Але в подібних вакансіях за листопад-грудень 2024 року менеджеру по роботі з партнерами пропонували 31 000 грн зарплати на місяць, бухгалтеру — 30 000 грн, менеджеру з міжнародних партнерств — від 30 000 до 40 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Кодексі законів про працю прописана доплата українцям за роботу в нічний час. Гроші необхідно виплачувати за кожну годину діяльності вночі, а саме з 10 вечора до 6 ранку. Розмір надбавки становить мінімум 20% годинного посадового окладу, але не більше 40%.

Також ми писали, на яких посадах найбільше виросло грошове забезпечення. За даними Work.ua, середній рівень доходу в Україні становить 23 900 грн, що на 20% перевищує показник березня 2024 року. Зокрема, зарплата начальника відділу кадрів виросла на 56%.

робота Сергій Притула вакансії зарплатня посада

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07:25 Вакансії у фонді Притули — на які посади шукають працівників

07:15 Спадщина в Україні — яку частку забере держава у 2025 році

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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