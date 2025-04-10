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Стажировка в украинских компаниях — реальный старт для карьеры

10 апреля 2025 07:21
Ольга Тимошенко - HR менеджер компании Crowe Mikhailenko
Ольга Тимошенко
HR менеджер компании Crowe Mikhailenko
Почему не стоит бояться стажировки в украинских компаниях
Девушка с ноутбуком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ольга Тимошенко - HR менеджер компании Crowe Mikhailenko
Ольга Тимошенко
HR менеджер компании Crowe Mikhailenko

Стажировка давно перестала быть просто "что-то на лето" для студентов. В 2025 году она стала настоящим входом в профессию — возможностью попробовать себя, понять, что тебе интересно, и главное — заявить о себе на рынке труда.

Анализ вакансий на Work.ua, Rabota.ua, GRC.ua и DOU свидетельствует: спрос на молодежь, которая готова учиться и быстро адаптироваться, остается стабильным. Бизнес ищет новых людей, а стажировка — это способ познакомиться ближе до того, как подписан трудовой контракт.

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Почему стажировка — это не формальность

Рынок меняется. Работодатели не хотят просто резюме — они хотят увидеть, как ты работаешь в деле. Поэтому сегодня стажировка — это реальные задачи, живые команды, настоящая ответственность. Это не "принеси-подай", а мини-версия будущей работы.

Компании все чаще создают продуманные программы развития: с менторством, обучением, фидбеком. Стажеры не варятся сами по себе — им показывают процессы, дают попробовать решать кейсы, подсказывают, как делать лучше.

Консалтинг, ІТ, финансы — где больше всего возможностей

Среди самых активных сфер — ІТ, цифровые технологии, маркетинг, финансы, право, HR. И, конечно, консалтинг. Здесь все больше компаний делают ставку на стажировку как канал поиска будущих коллег. В том числе — и в Crowe Mikhailenko. Как и другие игроки на рынке, мы открыты для молодых специалистов: предлагаем стажировки с реальными задачами, менторской поддержкой и перспективой дальнейшего роста.

Такие программы — это win-win. Студенты получают опыт, компания — новую энергию, свежее видение и возможность "вырастить" работника под себя.

Отбор — это уже часть обучения

Чтобы найти лучших, работодатели уже давно отошли от резюме и собеседований в классическом формате. В ход идут онлайн-челленджи, тестирование, бизнес-игры, короткие проекты. И это хорошо: уже на этапе отбора ты понимаешь, "твоя" ли это компания.

После этого — гибкий график (с учетом обучения), возможность пройти стажировку от одного до трех месяцев, и во многих случаях — официальное предложение о работе. И, что важно, оценивают не годы опыта, а мышление, инициативу, способность обучаться.

Зарплата, опыт и развитие

Условия — разные. Международные компании часто предлагают стипендию или зарплату, стартапы — возможность получить опыт с перспективой на дальнейшее трудоустройство. Но главное — прозрачность. Если ты видишь четкую программу, реальные задачи и открытую обратную связь — это хороший знак.

Выбирая стажировку, стоит ориентироваться не только на денежный фактор. Важно посмотреть, действительно ли тебя будут учить, будет ли ментор, будут ли давать попробовать решать реальные задачи. Ведь именно так и растет уверенность в себе.

Стажировка — это не обязательная "галочка". Это твой шанс понять себя, попробовать профессию на практике, познакомиться с людьми, которые могут изменить твою карьеру.

Для работодателей это — способ найти людей, которые не просто что-то умеют, а хотят учиться, расти и быть частью команды. Именно поэтому стажировка — это больше, чем просто первый опыт. Это первый серьезный шаг.

Напомним, основательница и руководитель благотворительного фонда "Жизнелюб" Тина Николова объяснила, как сменить профессию в 50+.

Ранее Новини.LIVE узнали, у кого зарплаты за год выросли больше всего. В частности, речь идет о руководителях отдела продаж и дерматологах.

работа украинцы Украина компании рынок труда трудоустройство
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08:14 Россия атаковала ночью Киев дронами — есть пострадавшие

08:00 Помощь от Австрии — кто из украинцев получит поддержку

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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