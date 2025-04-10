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Стажування в українських компаніях — реальний старт для кар’єри

10 квітня 2025 07:21
Ольга Тимошенко - HR менеджер компанії Crowe Mikhailenko
Ольга Тимошенко
HR менеджер компанії Crowe Mikhailenko
Чому не варто боятися стажування в українських компаніях
Дівчина з ноутбуком. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ольга Тимошенко - HR менеджер компанії Crowe Mikhailenko
Ольга Тимошенко
HR менеджер компанії Crowe Mikhailenko

Стажування давно перестало бути просто "щось на літо" для студентів. У 2025 році воно стало справжнім входом у професію — можливістю спробувати себе, зрозуміти, що тобі цікаво, і головне — заявити про себе на ринку праці.

Аналіз вакансій на Work.ua, Rabota.ua, GRC.ua та DOU свідчить: попит на молодь, яка готова вчитися і швидко адаптуватися, залишається стабільним. Бізнес шукає нових людей, а стажування — це спосіб познайомитися ближче до того, як підписано трудовий контракт.

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Чому стажування — це не формальність

Ринок змінюється. Роботодавці не хочуть просто резюме — вони хочуть побачити, як ти працюєш у ділі. Тому сьогодні стажування — це реальні задачі, живі команди, справжня відповідальність. Це не "принеси-подай", а мініверсія майбутньої роботи.

Компанії дедалі частіше створюють продумані програми розвитку: з менторством, навчанням, фідбеком. Стажери не варяться самі по собі — їм показують процеси, дають спробувати вирішувати кейси, підказують, як робити краще.

Консалтинг, ІТ, фінанси — де найбільше можливостей

Серед найактивніших сфер — ІТ, цифрові технології, маркетинг, фінанси, право, HR. І, звісно, консалтинг. Тут дедалі більше компаній роблять ставку на стажування як канал пошуку майбутніх колег. У тому числі — і в Crowe Mikhailenko. Як і інші гравці на ринку, ми відкриті до молодих фахівців: пропонуємо стажування з реальними задачами, менторською підтримкою та перспективою подальшого зростання.

Такі програми — це win-win. Студенти отримують досвід, компанія — нову енергію, свіже бачення і можливість "виростити" працівника під себе.

Відбір — це вже частина навчання

Щоб знайти найкращих, роботодавці вже давно відійшли від резюме і співбесід у класичному форматі. У хід ідуть онлайн-челенджі, тестування, бізнес-ігри, короткі проєкти. І це добре: вже на етапі відбору ти розумієш, чи "твоя" це компанія.

Після цього — гнучкий графік (з урахуванням навчання), можливість пройти стажування від одного до трьох місяців, і в багатьох випадках — офіційна пропозиція про роботу. І, що важливо, оцінюють не роки досвіду, а мислення, ініціативу, здатність навчатися.

Зарплата, досвід і розвиток

Умови — різні. Міжнародні компанії часто пропонують стипендію або зарплату, стартапи — можливість отримати досвід з перспективою на подальше працевлаштування. Але головне — прозорість. Якщо ти бачиш чітку програму, реальні завдання й відкритий зворотний зв’язок — це хороший знак.

Обираючи стажування, варто орієнтуватися не тільки на грошовий фактор. Важливо подивитися, чи справді тебе вчитимуть, чи буде ментор, чи даватимуть спробувати вирішувати реальні задачі. Бо саме так і росте впевненість у собі.

Стажування — це не обов’язкова "галочка". Це твій шанс зрозуміти себе, спробувати професію на практиці, познайомитися з людьми, які можуть змінити твою кар’єру.

Для роботодавців це — спосіб знайти людей, які не просто щось вміють, а хочуть вчитися, рости й бути частиною команди. Саме тому стажування — це більше, ніж просто перший досвід. Це перший серйозний крок.

Нагадаємо, засновниця та керівниця благодійного фонду "Життєлюб" Тіна Ніколова пояснила, як змінити професію в 50+.

Раніше Новини.LIVE дізналися, в кого зарплати за рік зросли найбільше. Зокрема, йдеться про керівників відділу продажу та дерматологів.

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