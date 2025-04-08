Як змінити професію в 50+ — шість основних кроків

Зміна професії в 50+. Фото: Новини.LIVE

Тіна Ніколова засновниця та керівниця благодійного фонду «Життєлюб»

Вже за місяць, 22–25 травня на ВДНГ відбудеться "Фестиваль кар'єри". У програмі — понад 150 подій для всіх, хто шукає роботу чи хоче змінити професію. Відвідувачі зможуть послухати виступи успішних підприємців, отримати поради від кар'єрних консультантів, познайомитися з представниками компаній та пройти швидкі співбесіди. Для всіх охочих будуть доступні індивідуальні консультації, тестування з профорієнтації та практичні майстер-класи з написання резюме й мотиваційних листів. На фестивалі ми також розкажемо, як успішно змінити професію в старшому віці, попри упередження роботодавців та внутрішні сумніви.

В цій колонці я зібрала шість основних кроків щодо цього.

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Як змінити професію в 50+

За даними Work.ua, за останні місяці роботодавці відкрили рекордну кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення. Майже половина з них не потребує попереднього досвіду. Це відкриває нові можливості для багатьох, зокрема для людей віком 50+, які прагнуть змінити професію.

Попри відкритість ринку, старші кандидати досі стикаються з упередженнями. Їх вважають надто досвідченими, недостатньо гнучкими або просто надають перевагу молодшим. Але ці стереотипи — не вирок. Знайти роботу після 50 цілком реально: головне — підходити до цього системно, водночас із відкритістю до нового й готовністю до змін.

Крок 1. Побороти страх

За нашими спостереженнями, часто перепоною для зміни професії у людей 50+ стають не зовнішні фактори, а внутрішні сумніви. Багато хто вважає, що молодь має перевагу, бо швидша, сучасніша, затребуваніша. Це, звісно, не так, головне — зробити перший крок.

Щоб побороти сумніви, варто спиратися на свій досвід, навички й знання, які накопичувалися роками. Люди цього віку зазвичай більш стабільні, відповідальні, вміють приймати рішення й діяти в складних умовах — саме це має стати джерелом впевненості. А підтримувати цю впевненість допомагає рух — навчання, проби, експерименти, а також підтримка з боку близьких, фахівців і спільноти.

Крок 2. Визначити напрям

Після ухвалення рішення кандидати часто стикаються з невизначеністю: що далі? На цьому етапі важливо відповісти собі на ключові питання: "Що я вмію?", "Що мені подобається?", "Які професії можуть потребувати мого досвіду?".

"Обираючи наступне заняття, варто відштовхуватися від трьох речей — інтересів, сильних сторін і потреб ринку. Ідеально, коли всі три складові перетинаються. Але навіть якщо ні — залишайтеся відкритими до варіантів і гнучкими в підходах".

Допомогти визначитися можуть власні захоплення, спілкування з людьми з бажаної сфери, а також профорієнтаційні тести. Варто також проаналізувати, які з умінь можуть бути затребуваними навіть у новій галузі. Наприклад, навички управління, комунікації, проєктного менеджменту чи аналітики залишаються цінними, особливо якщо "перекласти" їх на мову нової професії.

Є напрями, з яких легше починати: консалтинг, репетиторство, менторство, продажі, HR, рекрутинг, SMM, копірайтинг, догляд за людьми чи тваринами, адміністрування, громадська робота. Вони дозволяють швидше використати вже наявний досвід.

Крок 3. Навчатися

Перехід у нову сферу може лякати обсягом інформації та нових вимог. Щоб не "перегоріти" ще на старті, важливо починати з малого: курсів, воркшопів, опанування мікронавичок. Головне — обирати практичні формати й навчатися в комфортному темпі.

Універсальна порада: вчіть лише те, що реально плануєте використовувати. І не забувайте — у навчанні дуже допомагає підтримка спільноти: ментор, навчальна група, партнер. Також варто зосереджуватися не на швидкості, а на поступових досягненнях. І обов’язково святкуйте маленькі перемоги — вони дають ресурс рухатися далі.

Пошук освітніх програм варто починати з оцінки їх якості та практичності. Багатьом краще підходять, зокрема, курси, ніж університетське навчання, але ключове — комбінувати: додати стажування, практику, волонтерство. Це допоможе набути досвіду й зрозуміти, наскільки нова сфера є близькою.

Не ігноруйте також державні, донорські та громадські програми — як, наприклад, у нас в "Академії Трудолюб" — що працюють саме з дорослою аудиторією. Важливо, щоб програма відповідала саме вам — за змістом і підходами.

Крок 4. Написати (або оновити) резюме

Складнощі можуть виникати й на етапі формування резюме — особливо якщо досвіду в новій сфері ще немає. У такій ситуації акцент варто робити саме на навичках, досягненнях на попередніх посадах, мотивації до змін та вже пройденому навчанні.

Головне — представити досвід у новому контексті: замість "керувала командою в торгівлі" напишіть "організувала ефективну роботу команди, планувала процеси". Так опис підходить і для адміністративних ролей, і для проєктного менеджменту.

Часто також виникає питання, а чи вказувати вік у резюме. Я — за відкритість. Але це не обов’язково, головне — переконати у своїй цінності. І якщо компанія має упередження щодо віку, можливо, це просто не ваша компанія.

Крок 5. Активно шукати

Одна з найбільш поширених помилок серед кандидатів 50+ — використання застарілих підходів до пошуку. Наприклад, масове розсилання резюме без використання сучасних інструментів. Це значно знижує шанси на результат.

Найефективніше поєднувати кілька каналів: кар’єрні портали (Work.ua, Robota.ua), LinkedIn, профільні групи у Facebook і Telegram. Існують також спеціальні ініціативи, зокрема JobAid і "Кар’єра для нового життя", що працюють саме з дорослими кандидатами.

Важливо не зациклюватися лише на відгуках на вакансії: спробуйте оживити старі зв’язки, познайомитися з новими людьми, брати участь у невеликих проєктах або волонтерстві. Не бійтеся публічності — звичайний пост про пошук роботи в соцмережах може принести більше результатів, ніж розсилання резюме.

Важлива також участь у подіях та профільних івентах — це не тільки знання, а й можливість презентувати себе, знайти контакти і навіть отримати конкретні пропозиції. От, саме, як "Фестиваль кар’єри". тут можна буде ознайомитися з відкритими вакансіями, дізнатися про різні професії, відвідати майстеркласи й воркшопи, а також пройти профорієнтацію та разом з експертами написати резюме.

Крок 6. Пройти співбесіду

Під час проходження співбесіди важливо показати здатність виконувати поставлені завдання вже зараз. "Говоріть мовою рішень: "Я знаю, як діяти у стресових ситуаціях“, "Мій досвід дозволяє мені приносити результат із першого дня“".

Варто також підкреслити відкритість до навчання: тут у пригоді стануть курси, мікроактивності, стажування — на них і треба робити акцент. А також — наголосити на власній гнучкості й мотивації.

Навіть якщо вас не готові взяти "тут і зараз“, можна розглянути варіант зі стажуванням. Таких можливостей є багато, особливо в громадському секторі, освітніх і соціальних проєктах. Ключове — проявляти ініціативу: пишіть, питайте, пропонуйте себе. Деколи найкращі можливості не знаходять вас — їх створюєте ви самі.

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