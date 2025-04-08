Как сменить профессию в 50+ — шесть основных шагов

Смена профессии в 50+. Фото: Новини.LIVE

Тина Николова основательница и руководительница благотворительного фонда «Жизнелюб»

Уже через месяц, 22-25 мая на ВДНХ состоится "Фестиваль карьеры". В программе — более 150 событий для всех, кто ищет работу или хочет сменить профессию. Посетители смогут послушать выступления успешных предпринимателей, получить советы от карьерных консультантов, познакомиться с представителями компаний и пройти быстрые собеседования. Для всех желающих будут доступны индивидуальные консультации, тестирование по профориентации и практические мастер-классы по написанию резюме и мотивационных писем. На фестивале мы также расскажем, как успешно сменить профессию в старшем возрасте, несмотря на предубеждения работодателей и внутренние сомнения.

В этой колонке я собрала шесть основных шагов для этого.

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Как сменить профессию в 50+

По данным Work.ua, за последние месяцы работодатели открыли рекордное количество вакансий с начала полномасштабного вторжения. Почти половина из них не требует предварительного опыта. Это открывает новые возможности для многих, в частности для людей в возрасте 50+, которые стремятся сменить профессию.

Несмотря на открытость рынка, старшие кандидаты до сих пор сталкиваются с предубеждениями. Их считают слишком опытными, недостаточно гибкими или просто предпочитают более молодых. Но эти стереотипы — не приговор. Найти работу после 50 вполне реально: главное — подходить к этому системно, одновременно с открытостью к новому и готовностью к изменениям.

Шаг 1. Побороть страх

По нашим наблюдениям, часто преградой для смены профессии у людей 50+ становятся не внешние факторы, а внутренние сомнения. Многие считают, что молодежь имеет преимущество, потому что быстрее, современнее, востребованнее. Это, конечно, не так, главное — сделать первый шаг.

Чтобы побороть сомнения, стоит опираться на свой опыт, навыки и знания, которые накапливались годами. Люди этого возраста обычно более стабильны, ответственны, умеют принимать решения и действовать в сложных условиях — именно это должно стать источником уверенности. А поддерживать эту уверенность помогает движение — обучение, пробы, эксперименты, а также поддержка со стороны близких, специалистов и сообщества.

Шаг 2. Определить направление

После принятия решения кандидаты часто сталкиваются с неопределенностью: что дальше? На этом этапе важно ответить себе на ключевые вопросы: "Что я умею?", "Что мне нравится?", "Какие профессии могут потребовать моего опыта?".

"Выбирая следующее занятие, стоит отталкиваться от трех вещей — интересов, сильных сторон и потребностей рынка. Идеально, когда все три составляющие пересекаются. Но даже если нет — оставайтесь открытыми к вариантам и гибкими в подходах".

Помочь определиться могут собственные увлечения, общение с людьми из желаемой сферы, а также профориентационные тесты. Стоит также проанализировать, какие из умений могут быть востребованы даже в новой отрасли. Например, навыки управления, коммуникации, проектного менеджмента или аналитики остаются ценными, особенно если "перевести" их на язык новой профессии.

Есть направления, с которых легче начинать: консалтинг, репетиторство, менторство, продажи, HR, рекрутинг, SMM, копирайтинг, уход за людьми или животными, администрирование, общественная работа. Они позволяют быстрее использовать уже имеющийся опыт.

Шаг 3. Обучаться

Переход в новую сферу может пугать объемом информации и новых требований. Чтобы не "перегореть" еще на старте, важно начинать с малого: курсов, воркшопов, освоения микронавыков. Главное — выбирать практичные форматы и учиться в комфортном темпе.

Универсальный совет: учите только то, что реально планируете использовать. И не забывайте — в обучении очень помогает поддержка сообщества: ментор, учебная группа, партнер. Также стоит сосредотачиваться не на скорости, а на постепенных достижениях. И обязательно празднуйте маленькие победы — они дают ресурс двигаться дальше.

Поиск образовательных программ следует начинать с оценки их качества и практичности. Многим лучше подходят, в частности, курсы, чем университетское обучение, но ключевое — комбинировать: добавить стажировку, практику, волонтерство. Это поможет приобрести опыт и понять, насколько новая сфера близка.

Не игнорируйте также государственные, донорские и общественные программы — как, например, у нас в "Академии Трудолюб" — работающие именно со взрослой аудиторией. Важно, чтобы программа соответствовала именно вам — по содержанию и подходам.

Шаг 4. Написать (или обновить) резюме

Сложности могут возникать и на этапе формирования резюме — особенно если опыта в новой сфере еще нет. В такой ситуации акцент стоит делать именно на навыках, достижениях на предыдущих должностях, мотивации к изменениям и уже пройденном обучении.

Главное — представить опыт в новом контексте: вместо "руководила командой в торговле" напишите "организовала эффективную работу команды, планировала процессы". Так описание подходит и для административных ролей, и для проектного менеджмента.

Часто также возникает вопрос, а указывать ли возраст в резюме. Я — за открытость. Но это не обязательно, главное — убедить в своей ценности. И если компания имеет предубеждение относительно возраста, возможно, это просто не ваша компания.

Шаг 5. Активно искать

Одна из наиболее распространенных ошибок среди кандидатов 50+ — использование устаревших подходов к поиску. Например, массовая рассылка резюме без использования современных инструментов. Это значительно снижает шансы на результат.

Эффективнее всего сочетать несколько каналов: карьерные порталы (Work.ua, Robota.ua), LinkedIn, профильные группы в Facebook и Telegram. Существуют также специальные инициативы, в частности JobAid и "Карьера для новой жизни", работающие именно со взрослыми кандидатами.

Важно не зацикливаться только на откликах на вакансии: попробуйте оживить старые связи, познакомиться с новыми людьми, участвовать в небольших проектах или волонтерстве. Не бойтесь публичности — обычный пост о поиске работы в соцсетях может принести больше результатов, чем рассылка резюме.

Важно также участие в событиях и профильных ивентах — это не только знания, но и возможность презентовать себя, найти контакты и даже получить конкретные предложения. Вот, именно, как "Фестиваль карьеры". здесь можно будет ознакомиться с открытыми вакансиями, узнать о разных профессиях, посетить мастер-классы и воркшопы, а также пройти профориентацию и вместе с экспертами написать резюме.

Шаг 6. Пройти собеседование

Во время прохождения собеседования важно показать способность выполнять поставленные задачи уже сейчас. "Говорите языком решений: "Я знаю, как действовать в стрессовых ситуациях", "Мой опыт позволяет мне приносить результат с первого дня"".

Стоит также подчеркнуть открытость к обучению: здесь пригодятся курсы, микроактивности, стажировки — на них и надо делать акцент. А также — подчеркнуть собственную гибкость и мотивацию.

Даже если вас не готовы взять "здесь и сейчас", можно рассмотреть вариант со стажировкой. Таких возможностей много, особенно в общественном секторе, образовательных и социальных проектах. Ключевое — проявлять инициативу: пишите, спрашивайте, предлагайте себя. Порой лучшие возможности не находят вас — их создаете вы сами.

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