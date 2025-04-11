Зарплата официанта в Украине взлетела — сколько платят в апреле 2025

Мужчина с тарелками. Фото: Freepik

Еще до недавнего времени работа официанта ассоциировалась с временной подработкой для студентов или сезонной занятостью. Но сегодня ситуация кардинально иная. В 2025 году профессия официанта в Украине постепенно теряет статус "переходной" и становится полноценной частью сферы обслуживания с четкими зарплатными трендами, региональной разницей и растущими ожиданиями работодателей.

Согласно данным портала Work.ua, за последние 12 месяцев средний доход официанта вырос на 26%, и сейчас составляет 22 000 грн в месяц. Средняя зарплата существенно зависит от города. Самые оплачиваемые регионы — те, где высокая конкуренция между заведениями, развит туризм или значительная покупательная способность населения:

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Киев — 30 000 грн (+28% за год);

Одесса — 24 500 грн (+22%);

Ивано-Франковск — 22 000 грн (+42%);

Львов, Днепр, Харьков — 22 500 грн (рост от 18% до 29%);

Ужгород, Черновцы — 22 000 грн (+26%).

Также стоит обратить внимание на города, где рост зарплат опережает среднеукраинские темпы: Луцк (+40%), Ивано-Франковск (+42%), Полтава и Винница (+33%).

Меньше платят в Кривом Роге (13 500 грн, +29% за год), Кропивницком и Николаеве (по 15 000 грн, +25%), что может свидетельствовать как о меньшем спросе на профессию, так и об ограниченном развитии сферы услуг в этих городах.

Как изменилась зарплата официанта за год. Графика: Work.ua

Больше, чем просто "зарплата"

Следует учитывать, что официанты часто получают дополнительный доход в виде чаевых. В заведениях среднего и высокого класса он может составлять от 5 до 15 тысяч грн в месяц, иногда — и больше. То есть фактический заработок значительно превышает указанные в объявлениях суммы.

Также следует помнить о возможных бонусах, премиях по результатам работы, бесплатном питании, обучении и карьерном росте — все эти факторы формируют финальную привлекательность вакансии.

Почему растут зарплаты официантов

Эксперты называют несколько причин, объясняющих положительную динамику:

восстановление ресторанной сферы. Несмотря на сложную общеэкономическую ситуацию, заведения питания постепенно восстанавливают работу, особенно в крупных городах и туристических центрах;

кадровый дефицит. Многие работники выехали за границу, что создало спрос на новых официантов и способствовало росту зарплат;

изменение подхода к сервису. Заведения вынуждены повышать уровень обслуживания, а значит — и оплачивать труд персонала лучше, чтобы сохранить квалифицированные кадры.

Количество вакансий. Графика: Work.ua

Как сообщалось, в апреле 2025 года средняя номинальная зарплата в Украине зафиксирована на уровне 24 тысяч гривен. Это свидетельствует о значительном росте на 20% по сравнению с прошлым годом.

Отметим, также, люди часто сталкиваются с трудностями в определении своего жизненного пути, испытывая неуверенность в выборе профессии. Иногда это проявляется в отсутствии каких-либо увлечений, а в других случаях — в наличии многих способностей, что затрудняет принятие окончательного решения относительно работы. Эти сложности могут приводить к длительным поискам и колебаниям в профессиональном самоопределении.