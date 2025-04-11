Зарплата офіціанта в Україні злетіла — скільки платять в квітні 2025

Чоловік з тарілками. Фото: Freepik

Ще донедавна робота офіціанта асоціювалася з тимчасовим підробітком для студентів або сезонною зайнятістю. Але сьогодні ситуація кардинально інша. У 2025 році професія офіціанта в Україні поступово втрачає статус "перехідної" і стає повноцінною частиною сфери обслуговування з чіткими зарплатними трендами, регіональною різницею та зростаючими очікуваннями роботодавців.

Згідно з даними порталу Work.ua, за останні 12 місяців середній дохід офіціанта зріс на 26%, і зараз становить 22 000 грн на місяць. Середня зарплата істотно залежить від міста. Найбільш оплачувані регіони — ті, де висока конкуренція між закладами, розвинений туризм або значна купівельна спроможність населення:

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Київ — 30 000 грн (+28% за рік);

Одеса — 24 500 грн (+22%);

Івано-Франківськ — 22 000 грн (+42%);

Львів, Дніпро, Харків — 22 500 грн (зростання від 18% до 29%);

Ужгород, Чернівці — 22 000 грн (+26%).

Також варто звернути увагу на міста, де зростання зарплат випереджає середньоукраїнські темпи: Луцьк (+40%), Івано-Франківськ (+42%), Полтава та Вінниця (+33%).

Менше платять у Кривому Розі (13 500 грн, +29% за рік), Кропивницькому та Миколаєві (по 15 000 грн, +25%), що може свідчити як про менший попит на професію, так і про обмежений розвиток сфери послуг у цих містах.

Як змінилась зарплата офіціанта за рік. Графіка: Work.ua

Більше, ніж просто "зарплата"

Слід враховувати, що офіціанти часто отримують додатковий дохід у вигляді чайових. У закладах середнього та високого класу він може становити від 5 до 15 тисяч грн на місяць, іноді — і більше. Тобто фактичний заробіток значно перевищує вказані в оголошеннях суми.

Також слід пам’ятати про можливі бонуси, премії за результатами роботи, безкоштовне харчування, навчання та кар’єрне зростання — всі ці фактори формують фінальну привабливість вакансії.

Чому зростають зарплати офіціантів

Експерти називають декілька причин, що пояснюють позитивну динаміку:

відновлення ресторанної сфери. Попри складну загальноекономічну ситуацію, заклади харчування поступово відновлюють роботу, особливо у великих містах та туристичних центрах;

кадровий дефіцит. Багато працівників виїхали за кордон, що створило попит на нових офіціантів і сприяло зростанню зарплат;

зміна підходу до сервісу. Заклади змушені підвищувати рівень обслуговування, а отже — й оплачувати працю персоналу краще, аби зберегти кваліфіковані кадри.

Кількість вакансій. Графіка: Work.ua

Як повідомлялось, у квітні 2025 року середня номінальна зарплата в Україні зафіксована на рівні 24 тисяч гривень. Це свідчить про значне зростання на 20% порівняно з минулим роком.

Зазначимо, також, люди часто натрапляють з труднощами у визначенні свого життєвого шляху, відчуваючи невпевненість у виборі професії. Іноді це проявляється у відсутності будь-яких захоплень, а в інших випадках — у наявності багатьох здібностей, що ускладнює прийняття остаточного рішення щодо роботи. Ці складнощі можуть призводити до тривалих пошуків і вагань у професійному самовизначенні.